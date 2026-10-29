Realizan sorteo para asignar 448 viviendas del Bienestar en Pátzcuaro

Un total de 448 familias de Pátzcuaro participaron en el proceso de selección para acceder a una vivienda del programa Viviendas para el Bienestar, mediante un sorteo público realizado como parte de las acciones para facilitar el acceso a un hogar a personas que no cuentan con una propiedad.

Durante la jornada se informó que mil 307 familias se registraron para participar en el procedimiento, por lo que fue necesario realizar una tómbola para determinar quiénes podrían obtener una de las viviendas disponibles. El ejercicio contó con la presencia de un notario público y de una representante de la Secretaría de Gobernación, encargados de dar fe del proceso.

La selección comenzó con la extracción de folios por parte de participantes invitados a colaborar en la dinámica. Uno de los primeros beneficiarios identificados fue Miguel Estrada, quien se dedica a la albañilería y expresó su alegría al conocer el resultado.

El programa está dirigido a personas que no son derechohabientes de instituciones de vivienda y que buscan acceder a una casa mediante un esquema de atención social. Para participar, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos no contar con otra vivienda propia y percibir ingresos menores a 2.9 salarios mínimos, de acuerdo con los criterios explicados durante la jornada.

El procedimiento contempla una primera etapa de registro y revisión de las condiciones de los solicitantes. Posteriormente, cuando la cantidad de personas que cumplen los requisitos supera el número de viviendas disponibles, se realiza un sorteo para determinar a quiénes se asignarán los espacios.

Durante la transmisión de la actividad se destacó que este mecanismo busca establecer un procedimiento transparente para la selección de las familias. En Pátzcuaro, la diferencia entre las mil 307 personas registradas y las 448 asignaciones previstas hizo necesario recurrir a la tómbola.

Las autoridades también informaron que se desarrollan asambleas en distintas entidades del país para avanzar en la asignación de viviendas. En total, se mencionaron 102 asambleas relacionadas con estos procedimientos, como parte de la estrategia nacional de vivienda.

En el caso de Michoacán, se señaló que el programa registraba un avance de 25 por ciento respecto de la meta prevista para la entidad. La jornada de Pátzcuaro forma parte de estas acciones y busca acercar alternativas de vivienda a familias que, por sus condiciones económicas o laborales, enfrentan dificultades para adquirir una propiedad en el mercado.

La política de Viviendas para el Bienestar tiene como uno de sus objetivos ampliar las posibilidades de acceso a una casa para sectores de la población que no cuentan con seguridad social vinculada a los sistemas tradicionales de financiamiento habitacional.

Para las familias participantes, el sorteo representa una oportunidad de avanzar hacia la adquisición de un patrimonio propio. Sin embargo, debido a que el número de solicitudes supera la disponibilidad de viviendas, no todas las personas registradas pueden recibir una asignación en esta etapa.

Con la realización de este procedimiento en Pátzcuaro, continuará el proceso de selección de beneficiarios en las distintas asambleas programadas en el país, conforme a los registros y criterios establecidos para el programa.

La asignación de estas viviendas busca contribuir a que más familias cuenten con un espacio propio y con mejores condiciones para desarrollar su vida cotidiana, al tiempo que se impulsa una política habitacional dirigida a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una propiedad.