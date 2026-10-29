Recuerdan a Cuauhtémoc Cárdenas en la mañanera por su lucha democrática

La presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de su gabinete recordaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante la conferencia matutina, donde rindieron homenaje a su trayectoria política y a su participación en la lucha por la democracia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria expresó sus condolencias a los familiares del político y envió un abrazo a sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a las personas cercanas al ingeniero. También invitó a participar en el homenaje a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, y Pablo Gómez, quienes compartieron recuerdos y reflexiones sobre su legado.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una de las figuras centrales de la oposición política mexicana durante las últimas décadas del siglo XX. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desarrolló una trayectoria pública vinculada con la defensa de los derechos sociales y la participación ciudadana.

Cárdenas contribuyó a la transición democrática del país y dejó una huella en la transformación de la vida política nacional: Rosa Icela Rodríguez:

Durante su intervención, Rosa Icela Rodríguez destacó que Cárdenas contribuyó a la transición democrática del país y dejó una huella en la transformación de la vida política nacional. Recordó que su paso por el Senado y el gobierno de Michoacán le permitió conocer las necesidades de la población, mientras que su participación en los movimientos de oposición lo convirtió en un referente de la izquierda mexicana.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en la década de 1980, cuando encabezó la Corriente Democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con otros personajes que cuestionaron las decisiones de la dirigencia del partido. Posteriormente, su salida de esa organización dio paso a la construcción de una alternativa política que reunió a diferentes sectores de izquierda.

En 1988, Cárdenas fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, una alianza que movilizó a miles de ciudadanos en torno a la exigencia de elecciones transparentes y cambios en el sistema político. Aquella contienda estuvo marcada por denuncias de fraude electoral y por cuestionamientos a los resultados que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

La movilización encabezada por Cárdenas contribuyó a fortalecer la organización de la oposición y sentó las bases para la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. Desde esa fuerza política continuó defendiendo la participación ciudadana, la soberanía nacional y un modelo de Estado comprometido con la justicia social.

Laura castillo lo describió como un hombre generoso, cercano y dispuesto a ayudar en momentos difíciles

Laura Itzel Castillo también recordó la relación personal que existió entre Cárdenas y su familia. Señaló que su padre, el ingeniero Heberto Castillo, decidió retirar su candidatura presidencial en 1988 para respaldar al candidato del Frente Democrático Nacional, como parte de los esfuerzos por unir a distintas expresiones de la izquierda.

Además de su trayectoria política, Castillo destacó la solidaridad que el ingeniero y su esposa, Celeste Batel, mostraron hacia su familia durante los años de represión política. Recordó que, cuando su padre fue encarcelado, ambos les brindaron apoyo y alojamiento en Apatzingán, Michoacán.

La intervención permitió recordar una faceta personal de Cárdenas, a quien describió como un hombre generoso, cercano y dispuesto a ayudar en momentos difíciles. Para la funcionaria, su legado no se limita a los cargos que ocupó, sino también a la forma en que mantuvo sus convicciones y trató a las personas que lo rodeaban.

Su triunfo representó un cambio en la forma de elegir a las autoridades de la capital y abrió una nueva etapa en su vida política: Pablo Gómez

Por su parte, Pablo Gómez destacó la participación de Cárdenas en la lucha contra el autoritarismo y los fraudes electorales. Señaló que su decisión de mantener la movilización por la vía pacífica fue parte de una lucha que contribuyó a abrir el camino para posteriores cambios en las instituciones democráticas del país.

En 1997, Cárdenas volvió a marcar un momento histórico al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular. Su triunfo representó un cambio en la forma de elegir a las autoridades de la capital y abrió una nueva etapa en su vida política.

El homenaje concluyó con un reconocimiento a las generaciones que participaron en la lucha por ampliar las libertades políticas y garantizar el respeto al sufragio. Durante la conferencia también se recordó que las transformaciones democráticas fueron resultado de movimientos colectivos y de años de organización ciudadana.

Con este acto, el gobierno federal recordó la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas y expresó sus condolencias a sus familiares. Su participación en la contienda de 1988, la construcción de una alternativa de izquierda y su llegada al gobierno capitalino forman parte de los episodios que marcaron la historia política contemporánea de México.