Día Nacional sin Nosotras 2026: ¿Habrá clases y trabajo para mujeres el 9M? Tras ser declarado el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras por la Cámara de Diputados, conoce si las mujeres podrán faltar al trabajo y a la escuela (Alaín Hernández)

Rumbo al 8M, en el Día Internacional de la Mujer, como parte de las acciones que se realizan para conmemorar a las mujeres, se ha buscado que el 9 de marzo sea declarado como el “Día Nacional Sin Nosotras”.

En años recientes, cada 9 de marzo, a forma de protesta y en organización con grupos feministas, algunas mujeres han optado por faltar a sus trabajos o a sus clases con el objetivo de visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad.

A estas acciones se han sumado empresas o escuelas, las cuales deciden otorgar el día a las mujeres para que el paro de actividades no las afecte. Mientras que en 2024 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para declarar el 9 de marzo como “Día Nacional Sin Nosotras”.

Sin embargo, esta iniciativa, que buscaba que se les otorgara el día libre a las mujeres cada 9 de marzo, no ha sido aprobada por el Senado de la República, por lo que no es oficial.

Por tanto, dependerá de cada institución o empresa determinar si dará el día libre a las mujeres este próximo lunes 9 de marzo.

No obstante, algunos grupos feministas han señalado que el objetivo de la protesta no es “pedir permiso” para ausentarse, por lo que dependerá de cada mujer si decide ausentarse o no de sus espacios de trabajo y escolares.

Día Nacional sin Nosotras 2026: ¿Habrá clases en las escuelas este 9 de marzo?

Hasta el momento de la publicación de la nota, ninguna institución ha dado a conocer si apoyará el paro de actividades de las mujeres este 9 de marzo.

Sin embargo, las escuelas que se suman suelen publicar su apoyo días antes, anunciando que no se tomará en cuenta la asistencia de las mujeres para no afectarlas.

Asimismo, otras actividades que suelen realizar las instituciones durante el 8M y el 9M es generar espacios de diálogo para concientizar sobre el Día Internacional de la Mujer.

¿Qué significa el Día Nacional sin Nosotras?

La iniciativa del Día Nacional sin Nosotras inició en 2020 en México cuando diferentes grupos feministas se sumaron al movimiento creado por organizaciones feministas de otras naciones, que buscaba un paro total de actividades de las mujeres a forma de protesta.

La protesta buscaba visibilizar la importancia que tienen las mujeres en la economía, además de su lucha contra la violencia sistémica que se ejerce sobre ellas.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, “Un día sin mujeres” puede implicar la paralización de 40% de la fuerza laboral en México.