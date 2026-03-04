El 2026 marca el inicio de la transición hacia energía renovable

Transición hacia energía renovable

Con 20 proyectos amarrados para generar energía limpia a través de sistemas eólicos y con 28 más en espera de su visto bueno por parte de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el 2026 marca el año del despegue para comenzar el desplazamiento de la energía generada por combustibles fósiles hacia la búsqueda de la soberanía energética mediante recursos inagotables, donde Tamaulipas y Oaxaca encabezan la lista de estados con esquemas definidos hacia una nueva etapa de generación de electricidad.

De acuerdo con el esquema de transición hacia energías limpias del Gobierno Federal que comprende de entrada el periodo 2026-2028, las empresas eólicas en México interesadas en la expectativa de nuevos permisos gubernamentales, estiman una inversión cercana a los 5 mil millones de dólares, dependiendo del grado de expansión, y es que se estima una capacidad proyectada adicional a la ya existente, en más de 3,000 megavatios (MW) de energía limpia.

Reportes de la AMDEE resaltan que en diciembre del 2025 se autorizaron 20 proyectos de generación eléctrica mediante el sistema eólico y solar con una inversión conjunta de 4,750 millones de dólares para incorporar 3,320 MW al sistema nacional.

Asimismo, la dependencia apunta que de mantenerse una tendencia positiva con un entorno regulatorio predecible y abriendo una expansión sin freno hacia la generación de energías limpias, la inversión para este tipo de energía hacia el 2030 podría escalar hasta los 30,000 millones de dólares.

Soberanía energética

Para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum da un paso más hacia las energías renovables no sólo marcará la ruta para dejar la dependencia de los combustibles fósiles, sino consolidar proyectos de energías limpias como la eólica, que no solo reduce la huella de carbono, sino que dará la pauta para buscar la autonomía energética mediante recursos inagotables.

Los objetivos que se ha marcado el Gobierno Federal con este nuevo esquema es que la transición a energías renovables sea gradual, dando un impulso clave en los nuevos parques eólicos en el noreste y sureste del país, y diseñados para desplazar la generación de energía en sus centrales termoeléctricas que ya son obsoletas y que dependen de combustóleo y gas importado.

Otro factor es la descarbonización industrial, debido al nearshoring, y es que empresas internacionales exigen energías 100% limpias para poder operar en territorio mexicano.

Un objetivo adicional es la meta marcada por alcanzar 10 gigavatio (GW) de energía eólica (equivalente a 10 mil millones de vatios), toda vez que México busca cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París, reduciendo emisiones de dióxido de carbono (CO₂) a gran escala, por lo que para avanzar en este cambio se requiere de la modernización de la red de transmisión para soportar la intermitencia del viento.

Proyectos

Los proyectos de energía eólica ya palomeados por autoridades de energía y con avance para su desarrollo los encabezan Oaxaca y Tamaulipas, que contemplan inversión mixta y planeación estatal.

Aunque los permisos fueron liberados al cierre de 2025, la construcción de los Parques Eólicos toman de 2 a 3 años, por lo que su operación arrancaría en el 2028.

El esquema para energía eólica de Tamaulipas, de acuerdo con la AMDEE, es uno de los más ambiciosos y busca desplazar a Oaxaca como líder del sector con una estrategia agresiva con una inversión estimada en los 1,000 millones de dólares solo en 2026.

Para Tamaulipas se han confirmado parques eólicos en los municipios de Villagrán (proyecto Huizache de 800 MW), Mier (Central Eólica 24 Wind), Llera, Güémez, Reynosa, Matamoros, Villa de Casas, San Fernando, Méndez y Victoria. En el municipio de Altamira el proyecto sería de ciclo combinado y renovables con una inversión de 804.2 millones de dólares.

Con la puesta en marcha de esta red de infraestructura, se reactivaría la línea de transmisión Huasteca–Nuevo León, clave para que la energía generada por el sistema eólico tamaulipeco pueda llegar al norte del país con mayor fuerza, toda vez que de a los 13 parques operativos se planea añadir 7 más en los próximos tres años.

Oaxaca

El caso Oaxaca es muy diferente al de Tamaulipas, ya que el reto está centrado en la regularización de proyectos y en nuevos esquemas de energías limpias que siguen en compás de espera.

En el Istmo de Tehuantepec se impulsan nuevos desarrollos en Juchitán, orientados principalmente en fortalecer la capacidad del Corredor Interoceánico, por lo que se prevé que la generación y operación de 200 MW adicionales estría lista para después del 2028.

Contrario a Tamaulipas, que busca exportar la energía a estados vecinos, Oaxaca ve sus planes dentro del programa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que busca garantizar que el 54% de la generación de electricidad sea para el estado con inversión pública y privada.

Otros estados

En tanto, otros estados figuran en el organigrama de proyectos de inversión eólica aprobados por la Sener y de interés para la Iniciativa Privada para los próximos dos años y entre éstos destaca Yucatán, que contempla cuatro nuevos parques de energías limpias (eólicos y solares) en Dznitup y Valladolid, donde la apuesta es convertir a la península en un hub de energía limpia para 2028.

Otra entidad que apunta hacia la misma ruta es Puebla, contemplada en la distribución de los 20 nuevos proyectos de generación renovable; a la lista se suma Veracruz, con un plan estratégico para aumentar la capacidad de generación de electricidad en el sureste del país; Zacatecas también mantiene interés de privados para inversiones en infraestructura eólica y Chiapas es otro estado de interés, al concentrar parques en operación con planes de expansión logística en los próximos dos años.

A estas entidades se suman otros programas agendados por la Sener y la AMDEE y se ubican en Campeche y Quintana Roo, que concentrarían principalmente proyectos mixtos con almacenamiento; Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, donde el objetivo se centraría en la generación de electricidad para el sector industrial y Nuevo León y Coahuila, donde la meta está en fortalecer los parques eólicos ya existentes.

Empresas

Para avanzar en la ruta hacia la transición de energías renovables, varias empresas no sólo tienen proyectos ya marcados en México, sino inversiones ya definidas y entre ellas hay varias mexicanas y otras internacionales que se han decidido por apostar por la generación de energías limpias en el país.

Atlantica Sustainable Infrastructure, es una empresa internacional británica que opera y desarrolla proyectos de energía renovable, almacenamiento y gas natural eficiente en México. Su portafolio incluye una planta de cogeneración de 300 MW para Pemex y busca desarrollar proyectos eólicos y solares adicionales, destacando un parque eólico de 100 MW en Oaxaca proyectado para operar en el 2028.

Otra empresa es Vive Energía, compañía mexicana fundada en 2012 conformada por un equipo de especialistas en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de activos energéticos renovables, así como suministro eléctrico.

Acciona es una compañía global de desarrollo y gestión de soluciones sostenibles de infraestructuras española, dedicada especialmente a la generación de energía renovable.

Otra empresa con interés de inversión en estos proyectos es Enel, una multinacional italiana y actor integrado en los mercados mundiales de energías renovables con presencia en 30 países y con un enfoque centrado en la descarbonización y redes inteligentes.

En la lista de compañías con proyectos en México figura EDF, multinacional francesa líder mundial en energía renovable y nuclear.

Siemens Gamesa es otro de los interesados, y es que esta multinacional hispano-alemana que opera a escala global en todo el espectro eólico, tanto terrestre, marino y de servicios, va por el objetivo de ampliar su presencia en el país mediante la innovación en la generación de electricidad a través de energía eólica.