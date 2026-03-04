En una semana, IMSS concreta 12 donaciones multiorgánicas en beneficio de 41 pacientes

Donación de órganos El IMSS informó que en la última semana de febrero El IMSS enfatizó que entre el 21 y 27 de febrero en diversas unidades médicas se procuraron: 3 hígados, 24 riñones, 14 córneas y un tejido musculoesquelético, en beneficio de más de un centenar de derechohabientes

En tan sólo una semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 12 donaciones multiorgánicas en diversas unidades médicas de la Red Hospitalaria de Donación de los Órganos de Organización Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México Sur, Chihuahua, Puebla, México Oriente, Michoacán, Nayarit y Sonora.

Del 21 al 27 de febrero, se obtuvieron tres hígados, 24 riñones, 14 córneas y un tejido musculoesquelético, en beneficio de 41 pacientes quienes estaban en lista de espera del Registro Nacional de Trasplantes, donaciones que beneficiaron a pacientes pediátricos, adultos jóvenes y mayores, reflejo del impacto positivo y transversal de estas donaciones.

Además, el tejido musculoesquelético beneficiará a más de 100 personas, ampliando el alcance de estas acciones.

El Seguro Social, encabezado por Zoé Robledo Aburto, puntualizó que en el periodo mencionado se consolidaron cinco donaciones multiorgánicas en unidades médicas de Segundo Nivel, ubicadas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 Aguascalientes; Hospital General Regional (HGR) No. 66 Ciudad Juárez; HGR No. 1 Charo; HGZ No. 21 Tepic; y HGZ No. 197 Texcoco.

Otros siete procedimientos se realizaron en unidades de Tercer Nivel, como: Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades (HE) No. 71 Torreón; UMAE HE del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; dos en la UMAE HE Puebla; dos en la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla; y en la UMAE HE No. 2 Obregón.

Es importante mencionar que para concretar cada procedimiento es indispensable la labor coordinada del personal institucional: Coordinadores Hospitalarios de Donación, directivos de unidad, guardias de seguridad, intendencia, camilleros, choferes de ambulancia, químicos, radiólogos, médicos especialistas, personal de enfermería, asistentes médicas, trabajadoras sociales y becarios, todos, bajo la conducción de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes del Seguro Social, en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

El Seguro Social recordó a la población que para ser donante lo más importante es comunicar esta decisión a la familia, al tiempo de que solicitó acreditarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes www.gob.mx/cenatra o en el sitio del Seguro Social: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para obtener la tarjeta de donador y acceder a información adicional.