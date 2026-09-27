Enciende alertas PAN por ley “anti meme”; “abre puerta a censura de sátiras, parodias, caricaturas”

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, alerta sobre riesgos de ley "antimemes" Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

En medio del proceso legislativo que está en marcha, la dirigencia nacional del PAN calificó como grave que Morena pretenda abrir la puerta a la censura de memes, sátiras, parodias, caricaturas o cualquier forma legítima de crítica política a través de e reformas en materia de propiedad intelectual y exigió cerrar de manera expresa esa posibilidad en la reforma que se pretende aprobar esta semana en el Congreso.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseveró que la propiedad intelectual debe protegerse pero no permitirá que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno.

“El poder no puede convertirse en árbitro de la crítica que recibe. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder”, estableció

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó en días pasados la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que obliga a los proveedores de servicios de internet a contar con una política para terminar el servicio a “usuarios infractores reincidentes”.

El dirigente panista advirtió que la discusión en torno a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ha encendido alertas por la posibilidad de que una redacción ambigua sobre el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica y signos oficiales pueda alcanzar contenidos satíricos o críticos.

Por ello, Romero exigió que cualquier redacción cierre en la de manera expresa esa posibilidad y proteja sin ambigüedades el periodismo, la crítica política, la sátira, la parodia, la caricatura, el humor y los memes.

“La propiedad intelectual debe protegerse. Lo que no vamos a permitir es que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno”, sostuvo

Romero, afirmó que el PAN reconoce la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos legítimos de autores y creadores, pero advirtió que una regulación mal diseñada puede generar incentivos para retirar contenidos, provocar autocensura o inhibir el debate público.

La censura indirecta –agregó--también puede producirse cuando resulta más sencillo borrar una publicación que defenderla, o cuando periodistas, caricaturistas y creadores deben preguntarse si una crítica al gobierno puede convertirse en un problema legal.

Romero Herrera recordó que la preocupación del PAN no surge de manera aislada pues recordó que en 2025, una iniciativa en materia de telecomunicaciones incluyó originalmente la posibilidad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, disposición que finalmente fue retirada; posteriormente surgió la discusión sobre derechos de las audiencias y el papel del Estado frente a determinados contenidos.

“Cuando se acumulan reformas, sanciones y facultades alrededor de lo que se puede publicar, la obligación de la oposición es poner atención. Un gobierno democrático tiene que soportar la crítica, la caricatura, el meme, la investigación periodística e incluso la burla más incómoda”, afirmó.

Romero sostuvo que la respuesta del poder frente a una publicación crítica debe darse con argumentos, aclaraciones, derecho de réplica y resultados, nunca mediante herramientas que puedan convertirse en amenazas contra la libertad de expresión.

“Presidenta Claudia Sheinbaum: si les molestan las críticas, respondan con resultados; si les incomodan los memes, dejen de dar motivos. Lo que no vamos a aceptar es que se pretenda resolver con amenazas legales lo que debe responderse con argumentos”, señaló.