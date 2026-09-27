Claudia Sheinbaum: así fue el informe a dos años de gobierno en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum Pardo Así fue el informe a dos años de gobierno en la Ciudad de México (Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo 27 de septiembre un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para rendir su informe de “Honestidad y Resultados”, con el que dio por concluida su gira de rendición de cuentas tras recorrer las 32 entidades del país.

Durante el evento que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, la mandataria ofreció un balance de sus primeros dos años de gobierno, articulado en una reflexión histórica y el recuento de sus principales acciones de administración.

Ideología e historia nacional: el mensaje central del discurso en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum, primero utilizó la historia de México para explicar lo que ella considera como los principios de la llamada Cuarta Transformación: soberanía, independencia, libertad, igualdad, justicia social y democracia.

Con el recorrido que hizo desde la Independencia, pasando por la Reforma y la Revolución, relacionando estas etapas históricas con su gobierno.

Su argumento central fue que, según su visión, la Cuarta Transformación continúa esa tradición histórica en el país al defender la soberanía y ampliar los derechos sociales.

Los avances del gobierno federal

Entre otras cosas, destacó la incorporación a la Constitución de derechos como la educación, la salud y la vivienda, así como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. En el rubro laboral, subrayó la jornada de 40 horas y los aumentos al salario mínimo por encima de la inflación.

También resaltó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y la igualdad sustantiva de las mujeres.

En el ámbito político y económico, presumió las reformas relacionadas con la no reelección y el nepotismo, la elección popular del Poder Judicial, las medidas para reforzar la soberanía nacional y el carácter público de Pemex y CFE, así como el reconocimiento del agua como bien nacional y derecho humano.

Infraestructura e inversión en la CDMX: proyectos de movilidad y presupuesto 2026

Como el evento fue en el Zócalo, también presentó cifras y obras para la Ciudad de México. Mencionó programas sociales que benefician a millones de personas, además de infraestructura como nuevos hospitales y ampliaciones del IMSS e ISSSTE, una nueva preparatoria y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

En materia de movilidad, destacó la ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio, la rehabilitación de la Línea 2, la Línea 4 del Cablebús, el Tren Insurgente hasta Observatorio y los proyectos ferroviarios CDMX-Pachuca y CDMX-Querétaro, sumado a diversas obras hidráulicas para Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Finalmente, Sheinbaum señaló que en este año 2026 se destinarán 70 mil 258 millones de pesos a programas del bienestar en la CDMX y que se contemplan alrededor de 60 mil millones de pesos en diversas obras para la capital del país.