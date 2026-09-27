IMSS Aguascalientes: una familia acepta donación y da esperanza de vida a cinco personas

Donación multiorgánica Padres y hermanos de una joven de 16 años, El regalo de vida de una adolescente de 16 años, accedieron a la donación multiorgánica que beneficiará a cinco pacientes quienes recibirán: riñones, córneas e hígado

En medio del duelo por la inesperada muerte de una joven de 16 años, sus padres y hermanos accedieron a un regalo de vida: la donación multiorgánica.

Lo anterior se registró en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, luego de que se declaró la muerte de la menor, por traumatismo craneoencefálico severo.

La doctora Blanca Estela Figueroa González, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos, Tejidos y Células con fines de Trasplante, aseveró que la decisión de esta familia brindó la oportunidad de mejorar la calidad y expectativa de vida de cinco pacientes que recibirán riñones, córneas e hígado.

Señaló que la gravedad de la lesión provocó daños cerebrales irreversibles y derivó en muerte encefálica, confirmada conforme a los protocolos establecidos por la ley. “Después de una pérdida tan inesperada, la donación no es una decisión sencilla; por ello, el consentimiento es un acto de enorme generosidad y difícilmente puede dimensionarse el impacto positivo que tendrá en la vida de los receptores”.

Tras la procuración realizada por un equipo multidisciplinario, los órganos y tejidos fueron trasladados a distintas instituciones para su trasplante, de acuerdo con criterios médicos preestablecidos y conforme a la lista de espera que coordina el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Es importante mencionar que el hígado fue enviado al Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente (CMNO), en Guadalajara, Jalisco; un riñón fue trasladado al Instituto Nacional de Pediatría y otro al Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 del IMSS “San Pedro Xalpa”, en la Ciudad de México; una córnea permaneció en Aguascalientes, mientras que la otra fue trasladada al Centro Médico Naval (CEMENAV).

Con la importante decisión de la familia, sostuvo, hoy cinco personas tienen una nueva oportunidad de vida y ese es el verdadero alcance de la donación: que la generosidad de una familia pueda convertirse, para otros, en oportunidades para seguir con vida”, enfatizó la coordinadora de donación.

El IMSS recuerda que para todas aquellas personas interesadas en convertirse en donadoras de órganos y tejidos, pueden conocer el proceso y registrarse como donadores en las páginas del CENATRA o la página oficial del IMSS www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, así como la importancia de hablar con amigos y familiares de su importante decisión.