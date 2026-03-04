Inician las entrevistas para definir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación

Inicia la ronda de entrevistas a aspirantes para dirigir ASF

La carrera por la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue su curso legislativo. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la metodología que marcará el proceso de entrevistas a quienes buscan encabezar el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El acuerdo traza la ruta para evaluar a quienes superaron el primer filtro documental. Tras revisar los expedientes 92 presentados; fueron desechados 11 perfiles, quedando 81 aspirantes.

Con esa base, el proceso avanza hacia las entrevistas que permitirán a los legisladores medir capacidades, experiencia y visión de cada contendiente.

¿Cuándo son las entrevistas de aspirantes para dirigir la ASF?

El calendario aprobado establece que las entrevistas se realizarán el jueves 5 y viernes 6 de marzo.

Para agilizar el proceso, se instalarán tres grupos de trabajo que sesionarán de forma simultánea en distintos espacios de la Cámara de Diputados. Uno operará en el Salón Protocolo “C”, en el edificio C, primer piso. Otro se reunirá en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el edificio G, segundo piso. El tercer grupo tendrá como sede el Salón de Protocolo “A”, localizado en el edificio A, planta baja.

Las comparecencias se desarrollarán entre las 9:00 y las 15:30 horas, con un orden de participación definido de forma aleatoria.

Formato de entrevistas y tiempos definidos para cada aspirante

La metodología establece un formato de veinticinco minutos por aspirante, dividido en tres momentos: una presentación inicial, una ronda de preguntas y respuestas con las y los legisladores y un mensaje final de cierre.

El desempeño de cada aspirante se medirá mediante cédulas de evaluación de carácter cuantitativo. En estos formatos, las diputadas y diputados emitirán su valoración individual sobre cada entrevista.

Los legisladores tendrán como plazo máximo el lunes 9 de marzo de 2026 a las 12:00 horas para entregar sus cédulas.