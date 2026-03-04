Instalan en Puebla comité interinstitucional para fortalecer estrategia contra el gusano barrenador

En respuesta a la amenaza sanitaria que representa el gusano barrenador del ganado (GBG), autoridades federales y estatales instalaron en Puebla el “Comité Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Estrategia frente al Gusano Barrenador del Ganado”, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, control y erradicación de esta plaga que afecta al sector pecuario.

La sesión de instalación del comité se llevó a cabo en la ciudad de Puebla y contó con la participación de representantes del gobierno estatal, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), del Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, así como autoridades municipales, integrantes del Comité de Salud Animal y miembros de las uniones ganaderas.

La creación de este comité forma parte de la estrategia nacional encabezada por SENASICA para enfrentar el GBG, una plaga transmitida por la mosca Cochliomyia hominivorax que pone en riesgo la sanidad animal, la productividad ganadera y la economía rural. La instalación en Puebla refuerza la coordinación operativa en campo con un enfoque técnico y preventivo.

Uno de los objetivos principales es consolidar la colaboración entre distintas dependencias y cuerpos técnicos para reforzar la vigilancia epidemiológica en los 217 municipios del estado, así como mejorar las capacidades de monitoreo y detección temprana. Para ello se incluyen acciones de trampeo que consisten en la instalación de dispositivos para monitoreo y captura de la mosca transmisora y la capacitación de personal técnico y autoridades que participarán directamente en estas labores.

Durante la primera sesión se destacó la importancia de ampliar la capacitación en temas como identificación de miasis la infestación de larvas en animales, métodos de trampeo, supresión de moscas, toma de muestras y mecanismos de reporte oportuno ante posibles casos. Estas actividades permiten anticipar brotes y responder con rapidez, minimizando impactos en los hatos ganaderos.

La estrategia territorial del comité contempla operativos en zonas prioritarias de la entidad, incluyendo regiones como la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Serdán–Valles Centrales, Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca y Sierra Negra, donde se fortalecerán las acciones preventivas y de control sanitario.

La secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla, así como representantes de SENASICA, señalaron que este ejercicio interinstitucional refuerza la respuesta técnica y territorial, y contribuye a mantener el estatus sanitario del estado, considerado clave en la protección de la producción pecuaria y de los mercados internos y externos.

La instalación de comités estatales similares ya se ha realizado en otras entidades del país, con la intención de robustecer la estrategia nacional para la erradicación y prevención del GBG. La expectativa es que más estados consoliden esta coordinación interinstitucional para reforzar la vigilancia y reducir la presencia de la plaga en el territorio mexicano.