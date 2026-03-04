Llama PRI a PAN y MC a una gran coalición rumbo al 2027 para frenar a Morena

Al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno en el evento de conmemoración del 97 Aniversario del tricolor

Sumido en una crisis interna que lo ha llevado a”achicarse” de manera gradual desde el 2018, la dirigencia nacional del PRI llamó al PAN y a Movimiento Ciudadano a formar un gran frente o una gran coalición opositora para frenar la reforma electoral impulsada por Morena y ganar las lecciones del 2027.

Ante el Consejo Nacional del PRI, con motivo del 97 aniversario de su fundación, su dirigente Alejandro Moreno recordó la disposición del tricolor para formar alianzas electorales y responsabilizó al PAN y Movimiento Ciudadano de provocar el triunfo de Morena si se resisten a concretar una alianza para ganarle al partido guinda hasta 10 de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

Con ello—agregó—podrán frenar una reforma electoral regresiva para el país.

“Porque los ciudadanos hoy quieren que sumemos esfuerzos de todas y todos para ir juntos, para hacer un gran bloque y ganarle las elecciones a Morena. Por eso desde aquí lo dejamos claro, el PRI siempre a favor de construir alianzas y coaliciones, pero si no hay coalición, será porque los dos partidos de oposición, el PAN y Movimiento Ciudadano no quisieron”, responsabilizó.

“Si no quieren coalición, estarán al servicio del poder y al servicio de Morena”, aseveró

No obstante aseveró que si la circunstancia lo amerita, el PRI también tiene la fuerza, el ánimo y la decisión para ir solos como partido y ganar las elecciones.

Aseveró que se debe actuar sin miedos, como una oposición incisiva y denunciante.

“Nuestra democracia nos necesita a todos, lo que está en juego rumbo al 2027 no solo son las posiciones políticas :estamos hablando si México seguirá por el rumbo de la destrucción o por el rumbo del orden y la tranquilidad”, recalcó

El tricolor cerró filas y advirtió que votará en contra de esa locura de reforma electoral “que ha presentado el partido político corrupto de Morena”.

“Jamás vamos a avalar un intento porque quieran capturar y controlar las elecciones. No vamos a permitir que se juegue con el derecho de las familias mexicanas y que ellas puedan decidir su futuro”, sentenció

Moreno advirtió que con la reforma electoral está en juego la democracia y el régimen republicano y de México, pues recordó que con la “narcocracia, no existe la democracia”.

“Morena es una organización más del Crimen Organizado, un cartel del Crimen Organizado”, estableció

Los gobiernos de Morena –agregó—son producto de la siniestra alianza delincuencial desde el poder y el crimen organizado.

Calificó la reforma electoral como fascista y recalcó que una auténtica reforma electoral debería construir los grandes acuerdos para el proceso la consolidación democrática de nuestro sistema de partidos.

“Deberían garantizar los límites de la sobrerrepresentación y favorecer la pluralidad política. Debería garantizar la emisión de resultados oportunos en lugar de engañar al pueblo de México. Estaría obligada a fortalecer a las autoridades electorales. Debería establecer mecanismos para evitar que el dinero ilícito, el dinero del narco siga inflando las campañas de los narcopolíticos de Morena”, señaló.