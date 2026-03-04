Profeco recomienda estar informado y reconocer cláusulas abusisvas para evitar fraudes al comprar por internet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda estar alerta sobre los términos y condiciones al comprar por internet ya que al momento de ingresar a sitios donde se ofertan productos y servicios y muchas veces, por la prisa de acceder a la página, las y los consumidores los aceptan sin leerlos, lo que les podría generar desventajas.

Cuando las y los cibernautas aceptan estos términos y condiciones están firmando digitalmente un contrato de adhesión sin que se les hayan explicado sus cláusulas.

La Profeco cuenta con el Registro Público de Contratos de Adhesión, donde ciertos contratos de empresas que operan en México deben ser revisados y autorizados para garantizar su equidad, sin embargo, en el mundo digital, especialmente con plataformas internacionales, ese registro no suele aplicarse.

Por eso, es importante aprender a detectar cuándo una cláusula parece excesiva. Las siguientes son cláusulas nulas, es decir, sin valor legal, por lo que la Procuraduría pide denunciarlas si se llegan a encontrar:

● Renunciar a los términos y condiciones ofrecidos o convenidos de la entrega o suministro del bien, producto o servicio. Se considera abusiva porque el proveedor está obligado a respetar y entregar el bien, producto o servicio en los términos y condiciones ofrecidos, y en el supuesto de garantías nadie puede pedir que se renuncie a ellas.

● Modificación unilateral del contrato. Si bien las empresas pueden actualizar sus términos, están obligadas a informarlos de manera clara y proporcionar la opción de no aceptarlos. Un cambio repentino que perjudique los derechos de las y los consumidores carece de validez.

● Cargos ocultos o renovación automática agresiva. Aunque es una práctica común se vuelve abusiva cuando el proceso para cancelar es complicado o se oculta a propósito. La transparencia es una obligación legal.

● Jurisdicción inconveniente. Intenta obligar a litigar en un lugar lejano y costoso, lo cual disuade a la población de defender sus derechos. En nuestro país, las personas consumidoras pueden acudir a los tribunales mexicanos.

En caso de que se detecten abusos por parte de los vendedores, se debe contactar a servicio al cliente por escrito (correo electrónico o chat), exponiendo la inconformidad de manera clara y señalar la cláusula específica que se considera abusiva. Es conveniente guardar el respaldo de esta comunicación.