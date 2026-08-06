En 20 estados del país más del 60% de población sin trabajo digno

Labores sin remuneración

Exclusión laboral — En 20 de las 32 entidades del país más de 60% de personas que están en edad y condiciones para trabajar carecen del derecho al trabajo digno, lo que afecta principalmente a mujeres y jóvenes.

Ello se traduce en que a nivel nacional, 57.6 millones, 65% de la población en edad y condición para trabajar, carece de trabajo digno, registra un Reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con base en cifras del INEGI.

La cuarta parte de la población potencialmente productiva están en condición de exclusión laboral (24%), en particular por la exclusión por realizar labores de cuidado sin remuneración, en su inmensa mayoría mujeres, y 40% tienen trabajo pero en condiciones precarias, pues carecen de acceso al seguro social y a los servicios de salud y protección social.

El Reporte muestra el ranking de los estados que tienen los mayores rezagos en el derecho al trabajo digno donde está en primer lugar Chiapas con 85%, seguido de Oaxaca (83%), Michoacán y Guerrero con 73%.Sin embargo en cantidad el primer lugar se lo lleva el Estado de México con 8.1 millones de personas en esas condiciones seguido de Veracruz con 4 millones y en tercer lugar la Ciudad de México con 3.7 millones, Chiapas con 3.1 millones de personas.

“Ningún estado garantiza el derecho humano al trabajo. Urge invertir para multiplicar los servicios de cuidados como estancias infantiles y escuelas de horario ampliado para enfrentar la exclusión de millones de mujeres; así como crear los incentivos y medios que faciliten el acceso al seguro social para millones de personas en trabajos precarios por cuenta propia o en micronegocios (los llamados “informales”, advierte Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

EXCLUSIÓN LABORAL

Gran parte de la población también vive una exclusión laboral que incluye a las personas desempleadas; es decir, las que están desocupadas y buscaron trabajo la semana anterior, y también a quienes están disponibles sin impedimentopara trabajar.

También contabiliza personas que no pueden buscar trabajo remunerado porestar dedicadas a labores de cuidado en el hogar, sin remuneración.Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Tabasco tienen mayor porcentaje de poblaciónen exclusión laboral; pero al considerar cantidad, el orden es Estado de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas Y Guanajuato.

Precariedad laboralSegún el reporte, tener trabajo, pero carecer del derecho al seguro social representa una de las expresiones más claras de la precariedad laboral y es el verdadero rostro de la informalidad.

El 99.3% de las personas con trabajo informal carecen de acceso al seguro social y sus protecciones en servicios de salud; ingreso en caso de enfermedad, accidente o embarazo; pensiones y jubilaciones; ahorro y financiamiento para la vivienda.

“La informalidad no es una fatalidad, ni una situación a regularizar. Son personas que seganan la vida en estrategias de sobrevivencia, trabajando por cuenta propia o enmicronegocios -en su mayoría familiares- que carecen de derechos laborales y protecciónsocial, pues no tienen condiciones para afiliarse al seguro social.

Requieren incentivos y medios adecuados que a su vez contribuirían a lograr la cobertura universal de salud” explicaChiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo son los estados con mayor porcentaje depoblación con trabajos precarios por carecer de acceso al seguro social; en cantidad son elEstado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Jalisco.

La Crónica de Hoy