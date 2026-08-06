Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 6 de agosto? Conoce cuáles son los últimos temblores que se han registrado hoy en México y de cuánto fue su magnitud (Imagen hecha con IA)

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), hasta las 18:00 horas de este jueves 6 de agosto, en México se han registrado más de 30 temblores, por lo que aquí te compartimos cuál ha sido el más reciente y si sonó la alerta sísmica.

México, al ser uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, constantemente registra una considerable cantidad de temblores; el más reciente se registró a las 17:33 horas y fue de magnitud 4.2.

¿Dónde fue el epicentro del último sismo registrado este jueves 6 de agosto?

El sismo más reciente registrado en México hoy jueves 6 de agosto ocurrió a las 17:33 horas, a 32 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con una magnitud de 4.2, una profundidad de 75.7 kilómetros y una longitud de -93.114º.

Reporte del Servicio Sismológico Nacional: Actividad sísmica del día

A lo largo del día se han registrado más de 30 sismos en México; el de mayor magnitud fue de 4.2, por lo que aquí te compartimos las magnitudes de algunos de ellos y a qué hora sucedieron, según el SSN:

17:33 horas: M 4.2 a 32 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 75.7 km de profundidad.

M 4.2 a 32 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 75.7 km de profundidad. 15:31 horas: M 4.0 a 132 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chiapas, a 8.3 km de profundidad.

M 4.0 a 132 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chiapas, a 8.3 km de profundidad. 10:59 horas: M 4.0 a 39 km al sur de Loma Bonita, Oaxaca, a 104.7 km de profundidad.

M 4.0 a 39 km al sur de Loma Bonita, Oaxaca, a 104.7 km de profundidad. 06:02 horas: M 4.0 a 102 km al sur de Cd. Hidalgo, Chiapas, a 16.1 km de profundidad.

M 4.0 a 102 km al sur de Cd. Hidalgo, Chiapas, a 16.1 km de profundidad. 04:45 horas: M 3.1 a 4 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 5.1 km de profundidad.

M 3.1 a 4 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 5.1 km de profundidad. 04:39 horas: M 3.0 a 12 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16.7 km de profundidad.

M 3.0 a 12 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16.7 km de profundidad. 04:30 horas: M 4.0 a 73 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 36.0 km de profundidad.

¿Se activó la Alerta Sísmica en la CDMX u otros estados?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este jueves 6 de agosto de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica en la CDMX o en los estados donde ocurrieron.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.