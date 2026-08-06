De Javier Duarte a Ángel Aguirre: Los exgobernadores en México que cayeron ante la justicia Conoce quiénes son los exgobernadores de México que han sido procesados (@FGRMexico y CUARTOSCURO.COM)

Tras el reciente arresto de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por presuntamente haber destruido evidencia relacionada con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su detención se suma a la de otros dirigentes que han caído ante la justicia.

Desde Javier Duarte hasta Ángel Aguirre, son diversos los exgobernadores que han sido procesados por delitos cometidos durante su periodo de gobernanza estatal; conoce quiénes han sido detenidos por dichos delitos.

¿Quién es Ángel Aguirre y de qué se le acusa al exgobernador de Guerrero?

Ángel Heladio Aguirre Rivero fue gobernador del estado de Guerrero entre 2011 y 2014, año en el que dejó el cargo tras el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes fueron detenidos por autoridades estatales.

Es por este mismo caso que, el jueves 6 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, tras señalar que existían pruebas de que el antiguo funcionario habría ocultado evidencia relacionada con los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, acusándolo de los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

De acuerdo con lo informado por la fiscal general, Ernestina Godoy, el exgobernador de Guerrero habría ordenado desaparecer un video captado por cámaras de videovigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde se mostraba al autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, siendo detenido por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.

¿Quiénes son los exgobernadores de México que han sido detenidos?

La reciente detención de Ángel Aguirre, por su supuesta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se suma a la de otros gobernadores por delitos cometidos durante su administración.

Siendo uno de los casos más conocidos el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien fue detenido en 2017 por lavado de dinero y asociación delictuosa, tras darse a conocer que habría desviado fondos públicos mediante empresas fantasma durante su gubernatura de 2010 a 2016.

Asimismo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, bajo prisión preventiva, tras ser acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien permanecía en prisión desde 2018 tras ser extraditado a México, fue absuelto en mayo del 2026 del delito de delincuencia organizada, motivo por el que permanecía sujeto a prisión preventiva oficiosa. Actualmente aún enfrenta un proceso por lavado de dinero, por el cual mantiene arresto domiciliario.

Otro caso es el de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien fue detenido el pasado 16 de julio tras ser acusado de presuntamente participar en una estructura dedicada al huachicol fiscal, siendo vinculado a proceso por este delito el 23 del mismo mes, mientras continúa su proceso legal.