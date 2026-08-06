¿Hasta qué edad tienes para usar tu crédito Infonavit? Información oficial 2026

¿Hasta qué edad tienes para usar tu crédito Infonavit? Conoce los límites de edad, las reglas de plazos por género (Infonavit)

Obtener un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para acceder a la compra de una casa es uno de los proyectos más importantes para todos aquellos trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de este financiamiento, los derechohabientes pueden adquirir un patrimonio para su familia, ajustando el monto y los plazos de pago según sus necesidades, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

Este esquema ofrece montos individuales de más de dos millones de pesos, con tasas de interés fijas, calculadas según el nivel salarial del trabajador.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito Infonavit?

Todas las personas interesadas en adquirir un hogar mediante el crédito Infonavit deben cumplir con los siguientes puntos:

No contar con un crédito activo.

No tener cancelaciones o incumplimientos por quebranto de créditos.

Tener un empleo y cotizar al Infonavit.

Estar registrado en una Afore.

Autorizar la consulta en el Buró de Crédito.

¿Cuál es la edad máxima para solicitar un crédito Infonavit?

El instituto establece que la suma de la edad de los solicitantes no debe superar los 70 años en el caso de los hombres y 75 años en el de las mujeres.

Por esta razón, el plazo máximo de financiamiento se reduce de manera automática a medida que el trabajador cumple más años.

Por ejemplo, un hombre interesado en comprar su casa a través del Infonavit, que tenga 50 años, ya no podrá solicitar un crédito a 30 años, pero sí podrá obtener un plazo máximo disponible de 20 años.

Por lo cual se establece que una persona que esté interesada en adquirir un préstamo con 70 años o más no podrá solicitar un financiamiento hipotecario tradicional.