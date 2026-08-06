La educación privada cambia de rumbo y busca nuevas estrategias para atraer estudiantes rumbo al CIMEDU9®

Director general de CIMEDU® y CEO de KPTA Estrategia Educativa, Rafael Agüero Meixueiro

La educación privada en México atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de los últimos años. Ya no basta con ofrecer un buen plan de estudios: hoy las instituciones también enfrentan el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos, responder a nuevas necesidades de las familias y encontrar estrategias que les permitan atraer y conservar estudiantes en un entorno cada vez más competitivo.

En ese contexto fue presentado CIMEDU9®, la novena edición del Congreso Internacional de Marketing Educativo®, que del 5 al 7 de noviembre reunirá a propietarios, rectores, directores generales y responsables de admisiones, comunicación y mercadotecnia de escuelas privadas de México y otros países de Latinoamérica.

Nuevos desafíos

Actualmente, en México existen más de 20 mil instituciones educativas privadas que atienden a más de cinco millones de estudiantes, desde educación inicial hasta programas de posgrado, lo que convierte al sector en una parte importante del sistema educativo nacional.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. La disminución de la tasa de natalidad, la movilidad de la población, el incremento de la competencia entre instituciones, la presión económica sobre las familias y la transformación digital están obligando a colegios y universidades a replantear no sólo su oferta académica, sino también la manera en que se comunican con los aspirantes y administran sus procesos de admisión.

A estos cambios se suma el crecimiento de la inteligencia artificial y la digitalización, herramientas que han transformado la manera en que las familias buscan opciones educativas y toman decisiones.

De acuerdo con información presentada durante el anuncio, diversos estudios muestran que las instituciones privadas mantienen ventajas en áreas como la enseñanza de un segundo idioma, la innovación tecnológica, la vinculación con el sector productivo y la rapidez para incorporar nuevos modelos educativos.

Además, la Encuesta Nacional de Egresados señala que alrededor del 53 por ciento de quienes concluyen sus estudios en instituciones privadas consigue empleo antes de terminar su formación profesional.

Compartir estrategias

Frente a este panorama surgió la organización de CIMEDU9®, considerado un espacio para compartir metodologías, casos de éxito y herramientas enfocadas en fortalecer la captación, permanencia y fidelización de estudiantes, así como la transformación comercial, tecnológica y estratégica de las instituciones educativas.

Durante los tres días del encuentro participarán especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas relacionados con inteligencia artificial, automatización, analítica, innovación, experiencia del estudiante y transformación institucional.

El director general de CIMEDU® y CEO de KPTA Estrategia Educativa, Rafael Agüero Meixueiro, explicó que actualmente las decisiones de inscripción comienzan mucho antes de visitar una escuela.

Señaló que factores como la reputación digital, la atención personalizada, la rapidez con la que una institución responde a las solicitudes de información, el contenido que comparte y toda la experiencia durante el proceso de admisión influyen cada vez más en la decisión de las familias.

Agregó que la competencia ya no se limita a escuelas ubicadas en la misma colonia o ciudad, ya que ahora los padres comparan opciones a través de internet, revisan redes sociales, consultan opiniones y esperan respuestas inmediatas.

Retos

Entre los principales desafíos identificados para el sector destacan la incorporación acelerada de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, la disminución de estudiantes potenciales por la baja natalidad, la gentrificación y los cambios demográficos en distintas zonas urbanas, la reducción del presupuesto familiar destinado a la educación privada, el crecimiento de modelos de educación en casa y modalidades híbridas, así como la expansión de instituciones especializadas.

También se suman la integración de universidades que ahora ofrecen programas desde preparatoria, una mayor demanda de inclusión y accesibilidad para estudiantes con discapacidad y la necesidad de profesionalizar las áreas de admisiones, marketing y experiencia del estudiante para mantener la sostenibilidad financiera.

Tecnología como aliada de las escuelas

Como parte de esta edición, mattilda participará como Business Partner de CIMEDU9®, con el objetivo de impulsar la transformación digital de las instituciones educativas mediante soluciones tecnológicas.

Actualmente, la plataforma trabaja con más de mil colegios y más de 500 mil usuarios en la región, donde facilita cada mes transacciones superiores a 50 millones de dólares en pagos escolares.

La edición 2026 de CIMEDU9® reunirá a especialistas internacionales, empresas del sector educativo y representantes de instituciones privadas de México y distintos países de Latinoamérica, con el propósito de compartir estrategias que permitan enfrentar los cambios que vive actualmente la educación privada.