¿Quién es José Miguel Bejos?: posible comprador del Atlas y contratista de PEMEX

José Miguel Bejos El empresario mexicano ha ganado contratos para construcciones con PEMEX desde la administración del ex presidente AMLO.

Los cambios en el futbol mexicano continúan preparándose de cara al inicio del próximo año futbolístico. Equipos como Mazatlán, Puebla, León y ahora Atlas podrían cambiar “de manos” para ir acabando con la multipropiedad. El equipo rojinegro podría tener un neuvo dueño: el empresario José Miguel Bejos, quien también es dueño de los Pericos de Puebla y contratista de Pemex.

¿Quién es José Miguel Bejos y cuál es su relación con PEMEX?

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con trayectoria en el sector de la construcción, infraestructura, servicios y deporte, conocido por su papel como presidente de Mota-Engil México y por su propiedad del equipo de béisbol Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol.

Bejos, egresado de la Universidad Anáhuac y oriundo del Estado de México, proviene de una familia con vínculos históricos en los negocios y la política; es hijo de Javier Miguel Afif y nieto de José Miguel Nader, figuras con presencia empresarial en décadas recientes.

En el ámbito empresarial, Bejos ha consolidado una posición importante en contratos de obra pública en México, especialmente a través de Mota-Engil México, firma considerada una de las principales constructoras contratadas por la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Este grupo ha participado en proyectos de infraestructura como carreteras, tramos del Tren Maya, el desarrollo urbano y otras obras estratégicas.

La relación de Bejos con la industria petrolera mexicana se da principalmente por medio de su participación y la de su familia en compañías especializadas en servicios de exploración y extracción para PEMEX. Empresas vinculadas al grupo de Bejos han obtenido contratos relevantes de la estatal por montos que suman miles de millones de pesos durante el actual sexenio.

En el deporte, Bejos adquirió la franquicia de los Pericos de Puebla en 2019, tomando la administración de este club con la intención de fortalecer su presencia tanto en el ámbito deportivo como comercial. Bajo su propiedad, el equipo ha mantenido su participación en la LMB y ha buscado consolidarse en el mercado deportivo poblano y nacional, aunque en julio de 2021 él dejó el cargo de presidente ejecutivo, continuando como propietario.

¿Por qué Grupo Orlegui quiere vender al Atlas?

La decisión responde al cumplimiento de los estatutos de la Liga MX para reducir y eventualmente eliminar la multipropiedad, es decir, que un mismo grupo empresarial no posea más de un club dentro de la competencia —en este caso, Orlegi es dueño también del Santos Laguna y del Real Sporting de Gijón en España, lo que ha generado presiones regulatorias para separar sus activos futbolísticos.

Además, desde el interior de Orlegi se ha reconocido que el proyecto del Atlas fue concebido con una temporalidad definida: tras siete años de gestión que incluyeron el histórico bicampeonato de Liga MX, la dirección del grupo considera que es momento de “pasar la estafeta” a otro inversor que pueda continuar el crecimiento deportivo y social del club.

Las propias declaraciones de Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi, destacan que la venta permitirá una reconfiguración estratégica de recursos dentro del conglomerado, liberando capacidad financiera para mantener inversiones en otros activos como el Sporting de Gijón y la consolidación de Santos Laguna.