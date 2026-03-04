Recorta reforma electoral pluris y financiamiento a partidos

Reforma electoral Ya está completa la iniciativa (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de varios anuncios y modificaciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto de iniciativa de reforma electoral llegó a la Cámara de Diputados donde se plantea “achicar” al Senado al recortar 32 senadores plurinominales y se eliminan las listas plurinominales para diputados a fin de dar paso a un nuevo método de elección que prioriza a los candidatos con mayor respaldo ciudadano directo.

Asimismo regula y sanciona el uso de Inteligencia artificial donde responsabiliza a los medios de comunicación del uso de este instrumento que no esté debidamente identificado.

“Las personas concesionarias de radio y televisión así como las plataformas de servicios digitales serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenidos no etiquetados. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”, establece el apartado C del artículo III de este proyecto.

La reforma de Sheinbaum no contiene la propuesta de mover la consulta de revocación de mandato del 2028 al 2027 para que se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

No obstante el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal consideró que ello puede ser objeto de otra reforma.

¿Cómo quedó la reforma electoral?

La iniciativa de reforma electoral de 59 páginas que contiene 11 modificaciones plantea una reducción en el presupuesto del INE y una reestructura operativa en el órgano electoral para evitar una “democracia onerosa’”.

Establece que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional.

De estos 200 , 100 serán designados de los que queden en segundo lugar ordenados conforme a la votación distrital válida emitida, de su propio partido en esa misma elección y los otros 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

“La asignación de las doscientas diputaciones iniciará con la relación del sistema de personas que no habiendo obtenido el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político, por circunscripción, alternada con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondientes.”, indica

SE ACHICA SENADO

Además, propone disminuir a los integrantes de la Cámara de Senadores de 128 a 96 senadores de las cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidas según el principio de mayoría relativa y una será asignada a la primera minoría.

Para ello, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de personas candidatas.

La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

REFORMA ELECTORAL: RECORTE PARTIDOS

En este contexto, se modifica la fórmula para calcular el financiamiento público a los partidos, según el artículo 41 que ahora se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por el 48.75 % del valor diario de la UMA cuando en la ley actual es del 65 %.

Contrario a lo que exigía el PVEM de una fórmula del 50% --50% , en la reforma electoral se mantiene la distribución del 30-70, es decir, el 30% de una bolsa a repartir de manera igualitaria entre todos los partidos y el otro 70% de acuerdo a la votación obtenida.

Asimismo se plantea incentivar la participación ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas donde el INE tendrá la obligación de promover las consultas populares no solo en medios tradicionales, sino a través de medios electrónicos, garantizando una discusión pública informada.

VOTO ELECTRÓNICO

La democracia participativa se ampliará a estados y municipios, incluyendo el voto electrónico en las consultas populares para lo cual establece incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto en este tipo de ejercicios.

En medio de la polémica que se registró, la iniciativa mantiene el PREP pero también plantea cambios en el conteo de votos donde prioriza la inmediatez.

Los apartados B y C del Artículo 41 establece que los escrutinios y cómputos de las elecciones, tanto federales como locales, iniciarán en el momento de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales.