Reforma de 40 horas laborales: Sheinbaum explica en qué casos se aplican los dos días de descanso a la semana

Reforma Laboral de 40 horas La presidenta explicó en La Mañanera que los días de descanso pueden depender del centro laboral y de las horarias diarias en cuanto empiece a aplicarse la reforma.

Este martes 3 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Laboral que cambiará de forma gradual a un máximo de 40 horas de trabajo y que entrará próximamente en vigor. Sin embargo, algunos sectores laborales mantienen la demanda de que estos incluyan dos días de descanso a la semana, situación que no está especificada actualmente. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en qué casos sí podrá aplicar este beneficio.

¿Sí se podrán descansar 2 días a la semana con la reforma de 40 horas?. esto dijo Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México fue cuestionada sobre los dos días de descanso obligatorio que muchas personas trabajadoras están exigiendo para completar la reforma. Actualmente, el documento publicado en el DOF no establece que se deban dar dos días de descanso obligatorio. La reducción se realizará con dos horas gradualmente cada año hasta llegar al 2030 con solo cuarenta horas, quedando en cinco horas laborales por seis días a la semana.

Sin embargo, la presidenta explicó que sí existe la posibilidad de que las personas tengan dos días de descanso.

“El acuerdo al que se llegó, dependiendo de la característica del empleo, no necesariamente se trabajan 8 horas diarias y por lo tanto no están los dos días de descanso. Si se trabajan 8 horas diarias, entonces tienes los dos días de descanso, pero hay empleos que no son las ocho horas diarias. En ese aso se tienen que pagar las horas extras, entonces la distribución es distinta. Hay casos en los que incluso son 3 días de descanso. Entonces, por la variabilidad en el mundo laboral y en acuerdo con sindicatos y empleadores se eligió este esquema”.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma laboral de 40 horas en México?

Será a partir del 1 de enero de 2027 que las horas de trabajo se reduzcan de forma obligatoria de 48 a 46. Cada año se reducirán dos horas hasta llegar a las 40 en el año 2030.