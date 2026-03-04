Respaldará Morena Plan B de Sheinbaum sobre reforma electoral; serán reformas constitucionales: Mier

Ignacio Mier Ignacio Mier, senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena, saluda a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quién acudió como invitado a la Cámara de Senadores. (Mario Jasso)

La bancada de Morena en el Senado respaldará el “Plan B” que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum para la reforma electoral, en caso de que la iniciativa no logre aprobarse en el Congreso en las próximas semana y adelantó que no se trata de modificaciones a las leyes secundarias sino de reformas constitucionales.

“Es un Plan B y, no, no se trata de modificaciones a las leyes secundarias seguramente tienen que ser reformas constitucionales”, adelantó el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier

El líder parlamentario aseguró que Morena y la coalición electoral con el PT y PVEM no se desfigurarán por el tema de la Reforma Electoral pese a que sus aliados perfilan un rechazo a esa iniciativa presidencial.

Recalcó que una diferencia no será factor de ruptura de la coalición con PT y PVEM.

“Una diferencia frente a muchísimas coincidencias nos unen las coincidencias, el mismo programa con una diferencia. Entonces una diferencia no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México”, estableció

Aseguró que las diferencias con sus aliados por la Reforma Electoral, es solo un disenso entre muchas coincidencias

De hecho aseveró que esperarán el plan B de la presidenta, Sheinbaum aunque adelantó que lo respaldarán sin condiciones.

“Hay un plan B de la presidenta de México y ella lo va a presentar”, insistió

Por su parte el líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velazco, desmarcó una vez más su opinión favorable a la reforma electoral y la postura que habrá de definir la dirigencia del partido en ese tema.

Ante el rechazo que han expresado sus aliados del PT y PVEM, la presidenta Sheinbaum anunció que tiene listo un plan B en caso de que su reforma electoral no sea aprobada.

“Sí hay un plan B, pero ya sería después. Se verá después”, recalcó sin dar mayores detalles.

El coordinador de los Diputados del PT, Reginaldo Sandoval, confirmó el rechazo del partido a la propuesta de reforma electoral que plantea la presidenta Sheinbaum.