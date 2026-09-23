Profeco orienta sobre las mejores opciones de seguros para casa habitación

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un comparativo entre proveedores que ofrecen servicios de seguros a casa habitación, incluye datos de coberturas y costos con el objetivo de brindar información que oriente la toma de decisiones de la población.

La institución señaló en la Brújula de Compra de la Revista del Consumidor que entre las coberturas más comunes se encuentra la de riesgos, que incluye incendios, rayo y explosión, terremoto y erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, tormentas, inundaciones, marejadas, nevadas, tiempos tempestuosos); huelgas y vandalismo.

En la cobertura por robo, quedan protegidas las pertenencias dentro y fuera del hogar hasta objetos de arte, joyería, dinero en efectivo, menaje de casa, es decir, muebles y electrodomésticos y robo fuera del domicilio.

Destaca que existen coberturas adicionales que aseguran equipo electrónico y electrodoméstico, rotura de cristales, asistencia legal y servicios de asistencia según la póliza, tales como plomería, electricidad, cerrajería, guardería para mascotas y

auxilio vial. Es importante señalar que estás pólizas no siempre cubren daños a artículos de gran valor como joyas, obras de arte u objetos de colección.

Sobre las aseguradoras que ofrecen servicios en línea, la Profeco expone la información sobre el servicio para una casa habitación entre algunos bancos y aseguradoras. En el comparativo se consideró una vivienda propia de 250 m2 en Naucalpan, Estado de México, valuada en cuatro millones de pesos.

Se debe considerar que las tarifas cambian según las necesidades de las y los contratantes y que las coberturas se pueden personalizar o ampliar, por lo que se aconseja consultar directamente con el agente de seguros o ejecutivo de la institución bancaria.

Algunos de los datos recabados en este ejemplo son:

Banamex, costo anual de $25 mil 919.04 pesos, algunas de las coberturas son incendio de edificio (contenidos), protección contra fenómenos

hidrometeorológicos (lluvia, huracán e inundaciones para edificio y contenidos), terremoto y erupción volcánica (edificio), remoción de escombros,

gastos extra, rotura de cristales, robo de contenidos, dinero en efectivo dentro del hogar y responsabilidad civil (familiar y doméstica).

BBVA Seguros, con costo anual de $17 mil 510.24 pesos, coberturas por incendio, rotura de cristales, responsabilidad civil (daños a terceros), terremotos y erupción volcánica, robo (de pertenencias, dinero en efectivo y artículos de valor), desastres naturales por agua, equipo electrónico y línea blanca. Cuenta

con asistencias: mantenimiento en el hogar, médica y para mascotas.

AXXA tiene dos costos anuales: Estándar $4 mil 911.07 pesos y $7 mil 776.87 pesos. Algunas de las coberturas aplicables son daños al edificio (estructura física), daños a contenidos, remoción de escombros, gastos extraordinarios o pérdida de renta, rotura de cristales, responsabilidad civil, robo (dentro y fuera del hogar), dinero y valores; con asistencias incluidas.

La institución recomienda que antes de tomar la decisión de contratar algún seguro se debe comparar coberturas, elegir conforme a las propias necesidades y posteriormente revisar adecuadamente la póliza para conocer las condiciones, exclusiones, deducibles, límites de cobertura y obligaciones.

Finalmente, recuerda que en caso de requerir orientación y ayuda, las personas consumidoras pueden acercarse a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al número telefónico 55 5340 0999 o en https://www.condusef.gob.mx/.