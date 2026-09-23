Suspenden la resolución contra Ernesto Ruffo que le negaba el arresto domiciliario: ¿Qué sigue en el proceso para el exgobernador?

Ernesto Ruffo Appel El exgobernador actualmente se encuentra en El Altiplano. (cuartoscuro)

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California acusado de huachicol fiscal, tendrá una audiencia este viernes para determinar si saldrá de prisión preventiva y cumplirá el resto de su proceso penal en arresto domiciliario.

¿Cómo va el caso de Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California de 1989 a 1995 por el PAN, primero en la historia del país en no pertenecer al PRI. También trabajó bajo la presidencia de Vicente Fox Quesada como Comisionado de la Frontera Norte de la Presidencia de la República de 2000 a 2003 y como senador de Baja California desde 2012 hasta 2018.

A Ruffo se le acusa de financiar una red fronteriza para el contrabando de combustible a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V. Los señalamientos fueron hechos por la Fiscalía General de la República en 2025 y derivaron en la detención de Ruffo en julio de 2026, junto con otras personas asociados al caso.

Su defensa ha denunciado las condiciones de su encierro y buscan modificar la medida cautelar. A finales de agosto, incluso el expresidente Vicente Fox denunció las condiciones de El Altiplano y dijo que a Ruffo “lo han torturado psicológicamente con el peor trato que merece un ser humano”. El pasado martes 22 de septiembre, Guadalupe Acosta Naranjo, líder del partido político Somos , y Verónica Ruffo, hija del exmandatario, acudieron a El Altiplano visitar al acusado.

Sobre el amparo 889/2026 presentado por la defensa, el cual solicita continuar el proceso penal en arresto domiciliario, una jueza determinó que se debe continuar discutiendo la medida cautelar. La FGR aclaró el estado de la situación legal de Ruffo Appel en una publicación de redes sociales:

“Con relación a las versiones periodísticas que señalan que una autoridad judicial en el Estado de México, concedió una suspensión a Ernesto ‘N’, para que continúe su proceso judicial en prisión domiciliaria, la FGR hace las siguientes precisiones:

Se resolvió un amparo en que la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva contra la resolución del Juez de Control que le negó el cambio de medida cautelar, ordenándole emitir una nueva resolución.

Derivado de ello, el próximo viernes 25 de septiembre, vía videoconferencia, se celebrará una audiencia de revisión de medida cautelar".

Será entonces esta semana que se determinará si se le Ernesto Ruffo Appel saldrá de prisión preventiva y continuará el proceso legal desde su domicilio.