Embajador de EU ofrece a México ampliar cooperación contra cárteles “sin intervencionismo”

Relaciones México-Estados Unidos El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aseguró este miércoles que el gobierno de Donald Trump quiere ampliar su papel en el combate a los cárteles de México, pero “no desde el intervencionismo” (como llegó a insinuar el republicano en anteriores ocasiones), sino respetando la soberanía y la cooperación, alineándose de esta manera con la estrategia de seguridad defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano frente a interferencias externas maliciosas, pero también un México que sea soberano y libre de interferencias internas de organizaciones criminales y cárteles transnacionales”, afirmó Johnson durante su intervención en la V Convención Binacional de la American Society of Mexico (Amsoc).

“Liberar comunidades”

El diplomático aseguró que Washington busca “hacer más” junto al Gobierno mexicano “como buenos vecinos” para que ambos países sean más seguros y prósperos, empezando, dijo, por “liberar comunidades del control de organizaciones criminales al interior del país”.

Johnson retomó además las palabras pronunciadas el martes por Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el mandatario estadounidense afirmó que “la seguridad llegará a México”, tras afirmar que el país es el epicentro de la narcoviolencia.

“Atacar las finanzas”

Johnson subrayó que Trump mantiene una “muy buena relación” con el Gobierno de Sheinbaum y presentó esa declaración como una muestra de la disposición estadounidense para profundizar la cooperación bilateral.

Asimismo, defendió esa decisión al señalar que permite emplear nuevas herramientas contra las estructuras criminales y, en especial, atacar sus finanzas.

“Estamos cambiando la forma en que confrontamos a los cárteles también. Estamos yendo tras toda la red”, dijo al enumerar traficantes, financiadores, empresas fachada, facilitadores y otros actores que permiten funcionar a estas organizaciones.

Avances en la cooperación bilateral El embajador destacó además los resultados de México en decomisos y cooperación internacional.

El Gobierno mexicano informó este mes que, desde octubre de 2024 hasta el 31 de agosto pasado, las autoridades aseguraron 534 toneladas de drogas en tierra, incluidas más de 2.5 toneladas y 9.5 millones de pastillas de fentanilo, además de 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Johnson atribuyó parte de los avances al intercambio de información, la capacitación y las operaciones coordinadas entre ambos países, y aseguró que también se ha intensificado el combate al tráfico ilegal que cruza la frontera en ambas direcciones.

El embajador también afirmó que la frontera es hoy más segura que antes y vinculó ese resultado a una reducción de los cruces irregulares, aunque insistió en que ambos gobiernos tienen “más trabajo por hacer” contra las redes criminales.