Programa de pagos digitales supera el millón de Mipymes habilitadas en México

La Secretaría de Economía y Visa informaron que el programa “Crece tu MIPYME con pagos digitales” superó la meta de habilitar a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para aceptar pagos digitales, como parte de una estrategia para ampliar la inclusión financiera y fortalecer la actividad comercial de los negocios de menor tamaño.

La iniciativa, presentada en diciembre de 2025 como una colaboración público-privada, ofrece a las empresas terminales sin costo, comisiones promocionales y distintas alternativas tecnológicas, entre ellas pagos sin contacto, Tap to Phone y links de pago, con el objetivo de ampliar sus opciones de cobro y facilitar el acceso a nuevos clientes.

De acuerdo con un análisis realizado por Visa sobre los comercios incorporados al programa, los establecimientos registraron en promedio 14 mil 500 pesos en pagos con tarjeta, más de 30 transacciones mensuales y un ticket cercano a los 450 pesos por operación.

El análisis también señala que los comercios incrementaron en 68% sus ventas con tarjeta al comparar su primer mes de aceptación con el último mes registrado.

Las categorías con mayor participación son las abarroterías, los comercios en línea y los restaurantes. En cuanto a las tecnologías empleadas, 67% de los negocios utiliza terminales punto de venta, 29% recurre a Tap to Phone —que permite convertir un teléfono inteligente en dispositivo de cobro— y 4% utiliza otras alternativas, como links de pago.

El programa tiene presencia en todo el país. Las entidades con mayor proporción de comercios habilitados son Ciudad de México, con 14%; Estado de México, con 13%, y Jalisco, con 9%.

“Alcanzar la meta de un millón de Mipymes habilitadas para aceptar pagos digitales es un impulso significativo para la inclusión financiera y el crecimiento económico de México”, afirmó Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

La funcionaria destacó que una mayor incorporación de comercios a la economía digital genera nuevas oportunidades para vender y crecer, además de señalar que el resultado refleja la colaboración entre el sector público y privado.

En la iniciativa también participan adquirentes y agregadores como BBVA, Global Payments, Getnet, Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Netpay y Multiva, que contribuyen a ampliar las alternativas disponibles para que las Mipymes acepten pagos digitales.

Por su parte, Francisco Valdivia, director general de Visa México, señaló que alcanzar el millón de negocios habilitados representa un resultado conjunto de la colaboración entre autoridades y empresas del sector.

El programa continuará como parte de la estrategia de digitalización de pagos del Gobierno de México, con el propósito de ampliar el acceso de los negocios de menor tamaño a herramientas de la economía digital.

Las empresas interesadas pueden consultar los detalles y registrarse en el sitio oficial mipymes.economia.gob.mx, donde se encuentran las propuestas de los aliados y socios estratégicos para elegir la alternativa que se ajuste a sus necesidades.