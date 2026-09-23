Refuerzan medidas preventivas en cuatro estados por huracán Polo, categoría 4

Autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de prevención, alertamiento y mitigación de riesgos en las zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, ante la presencia del huracán Polo, que se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Durante la segunda sesión del Puesto de Comando Interinstitucional, encabezada por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el comandante Camerino Roa Vidal, de la Décima Sexta Zona Naval de la Secretaría de Marina, se revisaron las condiciones meteorológicas y las zonas consideradas prioritarias.

El titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, informó que, de acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se ubicó a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a una velocidad de cuatro kilómetros por hora.

El pronóstico contempla que el ciclón mantenga la categoría 4 mientras se desplaza frente a las costas nacionales, con lluvias de torrenciales a puntuales muy fuertes, vientos intensos y oleaje de entre seis y ocho metros de altura.

Identifican 100 comunidades y 65 puntos de riesgo

Como parte de las labores de preparación, las autoridades analizaron los Atlas de Riesgos estatales y municipales y elaboraron un mapa de puntos prioritarios en 25 municipios costeros de Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco.

El diagnóstico permitió identificar 100 comunidades y 65 puntos de riesgo por inundación, además de zonas con antecedentes de deslizamientos de ladera y afectaciones por vientos fuertes.

Con base en esta información, durante este miércoles se intensificarán las labores de vigilancia, prevención y atención de infraestructura en los sitios identificados.

La Secretaría de Marina, como autoridad marítima nacional, determinó de manera preventiva el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, mientras que se restringió la navegación para embarcaciones menores en Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.

Asimismo, se mantienen restricciones a las actividades marítimas y la suspensión de actividades turísticas y recreativas en las playas de Michoacán.

Refuerzan alertamiento en comunidades costeras

Ante el incremento previsto de los efectos del huracán, autoridades de los cuatro estados reforzarán el alertamiento a la población y pidieron evitar acercarse a playas, ríos, arroyos, laderas y otros sitios considerados zonas de riesgo.

También se solicitó a la población trasladarse a lugares seguros o refugios temporales cuando las autoridades así lo indiquen.

Como parte del operativo preventivo, se intensificará el perifoneo en más de 100 comunidades de la franja costera de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con apoyo de brigadas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen personal operativo en territorio para atender los puntos prioritarios, mientras autoridades estatales y municipales realizan limpieza de coladeras, cunetas y pasos de agua, poda preventiva de árboles y reforzamiento de infraestructura eléctrica.

Mantienen suspensión de clases en zonas costeras

En Michoacán continúa la suspensión de actividades escolares en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Las autoridades también exhortaron a reducir la movilidad, cancelar actividades turísticas y recreativas en las playas y atender las restricciones portuarias.

En Guerrero también se mantiene la suspensión de actividades escolares en los municipios costeros.

En Colima continúan las medidas de cierre de puertos y la evaluación permanente de posibles suspensiones de clases, reducción de movilidad y restricciones a actividades, de acuerdo con la evolución del huracán.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para actualizar las condiciones en territorio y ajustar las acciones de prevención y atención conforme avance Polo.

Finalmente, se pidió a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y atender oportunamente las indicaciones de las autoridades.