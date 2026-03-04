Riviera Nayarit impulsa una estrategia global digital y presencial con el objetivo de consolidar el destino

Bahía de Banderas en Nayarit (Presidencia)

Riviera Nayarit presentó su nueva campaña turística internacional “Paradise Keeps Going”una estrategia que posiciona al destino como un paraíso dinámico, en constante evolución y con visión de largo plazo.

la directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reiteró el respaldo firme y estratégico de la Secretaría de Turismo (Sectur) a este destino que forma parte de los estados estratégicos dentro de la política turística nacional, por su dinamismo, resultados y visión de desarrollo sostenible.

Por su parte, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, afirmó que el estado vive uno de los momentos más sólidos de su historia turística, con 10 millones de visitantes al año y una ocupación hotelera promedio de 82 por ciento en 2025; aseguró que el crecimiento del destino se sustenta en estabilidad, certeza para inversionistas y visitantes, y en un gobierno que garantiza seguridad y condiciones adecuadas para su desarrollo.

Añadió que actualmente el 83 por ciento del turismo que recibe el estado es internacional: 54 por ciento proviene de Estados Unidos, 26 por ciento de Canadá y 17 por ciento corresponde a turismo nacional.

La funcionaria federal invitó a las y los mexicanos a disfrutar Nayarit, que —como destacó el secretario estatal— se ubica entre los cinco estados más seguros del país en 2025 y cuenta con certificaciones internacionales como Blue Flag y Playas Platino, con la meta de sumar cinco nuevos distintivos en 2026.

La campaña “Paradise Keeps Going” contempla una estrategia digital robusta, con presencia en agencias de viaje en línea como Expedia y Booking.com; segmentación basada en datos a través de Sojern; así como pauta permanente en plataformas de Meta Platforms y Google Ads.

También incluye presencia en servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Spotify; publicidad exterior en aeropuertos estratégicos de Estados Unidos y en distintas zonas de México; así como integración en Waze para fortalecer el mercado drive-to.