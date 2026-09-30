Intentan robar al PRI: detienen a empleado hurtando dinero en efectivo en oficinas donde despacha “Alito” Moreno

Intento de robo en el PRI Un presunto trabajador del partido intentó sustraer dinero en efectivo de las oficinas centrales, donde despacha "Alito" Moreno. (C4 Jiménez y Cuartoscuro)

Un empleado del área de cocina del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenido luego de ser sorprendido presuntamente abriendo dos cajas fuertes y extrayendo dinero en efectivo de las oficinas del partido, informó el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez).

De acuerdo con la información difundida por el comunicador en su cuenta de X, el detenido fue identificado como Moisés García, quien laboraba en el área de cocina del PRI Nacional.

Según el reporte, personal de seguridad del partido lo encontró en el séptimo piso del edificio donde se ubican las oficinas del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, mientras presuntamente abría a golpes dos cajas fuertes para sacar dinero en efectivo.

SSC CDMX detuvo al trabajador y lo puso a disposición de la Fiscalía

Tras el hallazgo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron la detención del trabajador y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que quedó a cargo de las investigaciones.

EL $ RECUPERADO de las OFICINAS del @PRI_Nacional

Todos estos billetes de $500, algunos de 200 y 100…

Es el dinero q robó un empleado de cocina, de las oficinas donde despacha @alitomorenoc

Estaban resguardados en estas cajas fuertes.

Personal de seguridad lo descubrió.

Agentes… pic.twitter.com/ysRiJAXAxH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2026

Difunden imágenes del dinero recuperado

En una publicación posterior, C4 Jiménez compartió imágenes del dinero recuperado, conformado principalmente por billetes de 500 pesos, además de algunos de 200 y 100 pesos.

El periodista señaló que el efectivo provenía de las cajas fuertes ubicadas en las oficinas del PRI Nacional y que fue asegurado tras la intervención del personal de seguridad y de los elementos de la SSC.

Hasta el momento, el PRI Nacional, la SSC CDMX y la Fiscalía capitalina no han emitido información oficial sobre el monto del dinero recuperado ni sobre la situación jurídica del detenido.