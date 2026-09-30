Agricultura y CIMMYT impulsan innovación para enfrentar los retos del campo

Agricultura y CIMMYT

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, llamó a fortalecer la coordinación entre las instituciones del sector agropecuario y las comunidades productoras para responder a los desafíos de la producción de alimentos, entre ellos el cambio climático, la sequía y las plagas.

Durante la inauguración del Centro de Capacitación Internacional en Tecnologías Agrícolas Sustentables (CIMCITI), perteneciente al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en Tlaltizapán, Morelos, la funcionaria planteó la necesidad de vincular la investigación científica con las necesidades cotidianas del campo.

“Necesitamos trabajar en los grandes retos de alimentación que tenemos como nación. La única forma de lograrlo es trabajando directamente con las y los productores, escuchando lo que el campo vive día a día y ofreciéndoles respuestas concretas desde las instituciones”, afirmó.

Investigación para enfrentar el cambio climático

López Gutiérrez señaló que la innovación en semillas, la agroecología, la agricultura regenerativa, el financiamiento y el valor agregado son elementos estratégicos para fortalecer la producción agrícola. Ante condiciones como la sequía y la presencia de plagas, entre ellas el fusarium, consideró prioritario acelerar la investigación para desarrollar variedades de semillas más resistentes.

La secretaria también mencionó proyectos relacionados con el maíz y el arroz, así como iniciativas para recuperar y fortalecer materiales de otros cultivos. A la par, llamó a impulsar prácticas agroecológicas, recuperar los suelos mediante consorcios microbianos y mejorar la gestión del agua para mantener la productividad de las tierras a largo plazo.

La titular de Agricultura sostuvo que uno de los objetivos de la dependencia es reducir la fragmentación institucional y construir un plan coordinado que permita atender las necesidades del sector primario. Para ello, destacó la importancia de orientar los avances científicos y tecnológicos hacia soluciones que puedan aplicarse directamente en las parcelas.

Reducir costos de producción

Como parte de las acciones para fortalecer al campo, López Gutiérrez propuso ampliar los esquemas de financiamiento, las compras consolidadas y la organización entre productores, con el propósito de generar ahorros en los costos de producción.

En este contexto, mencionó el programa Cosechando Soberanía y la adquisición organizada de insumos como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones de quienes trabajan en las actividades agrícolas.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció al CIMMYT como un aliado para avanzar en la transición agroecológica de la entidad. Además, anunció que su administración respaldará el impulso de un nuevo centro en el surponiente del estado.

20 hectáreas de experimentación

El representante regional del CIMMYT para América Latina, Jelle Van Loon, explicó que la transformación de los sistemas agroalimentarios requiere llevar el conocimiento al territorio, probarlo y adaptarlo para generar beneficios tanto para quienes producen como para los recursos naturales.

El CIMCITI dispone de 20 hectáreas activas con cultivos, tratamientos y experimentos que incluyen maíces nativos, arroz, manejo del agua, tecnologías digitales y mecanización adaptada a diferentes contextos. Esta infraestructura permitirá ampliar las actividades de demostración, capacitación e intercambio de conocimientos con productores y otros participantes del sector.

Durante el acto, Cat Haseman, oficial de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en México, destacó la continuidad de la colaboración de su país con el CIMMYT mediante una inversión de 40 millones de dólares. Calificó al organismo como “un socio valioso” por su experiencia en investigación, mejoramiento de cultivos y vinculación con productores y el sector privado.

En la inauguración también participaron representantes de Agricultura, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Gobierno de Morelos, así como integrantes del CIMMYT.