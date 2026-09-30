Polo deja afectaciones en varios estados mientras Rachel avanza por el Pacífico

Polo deja afectaciones en varios estados (Carlos Alberto Carbajal)

El paso del huracán Polo dejó inundaciones, daños materiales y cortes de energía en distintos puntos del noroeste del país, mientras que el huracán Rachel, categoría 1, mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil debido a sus efectos en las costas del Pacífico mexicano.

En Sonora, Polo tocó tierra en Guaymas como huracán categoría 1 y posteriormente se degradó. Las lluvias y el fuerte oleaje provocaron inundaciones y daños en zonas costeras de San Carlos, donde el agua ingresó a restaurantes y establecimientos, además de registrarse afectaciones en el pavimento y cortes de energía. En Baja California Sur, autoridades reportaron saldo blanco, aunque con daños materiales.

En Sinaloa, las precipitaciones generaron anegaciones en vialidades principales de Mazatlán, entre ellas La Marina, Camarón Sábalo, Internacional e Insurgentes, con afectaciones a viviendas, comercios y vehículos. Elementos de Seguridad Pública Municipal y del Escuadrón de Salvamento Acuático realizaron siete cierres viales preventivos y auxiliaron a personas atrapadas en dos vehículos.

Chihuahua mantiene operativo de emergencia

En Chihuahua, el Consejo Estatal de Protección Civil aprobó una nueva declaratoria de emergencia debido a los daños ocasionados por las lluvias pluviales y fluviales.

En Ciudad Juárez, autoridades mantienen un operativo de búsqueda con más de 26 horas de labores continuas para localizar a un hombre que presuntamente cayó a un vaso de captación ubicado en el fraccionamiento Villa Bonita.

Veracruz reporta 138 viviendas afectadas

Las lluvias registradas durante la noche del lunes 28 de septiembre dejaron un saldo preliminar de 138 viviendas afectadas y 552 personas damnificadas en 12 municipios de Veracruz, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil estatal.

El temporal provocó inundaciones, anegamientos, deslizamientos, derrumbes, caída de árboles, daños en construcciones y afectaciones a vialidades. En Xalapa se contabilizaron 65 viviendas afectadas, mientras que un derrumbe en la colonia Independencia impactó dos viviendas y provocó la muerte de un hombre de 41 años.

Una segunda persona, una mujer de 20 años, falleció por ahogamiento en el estacionamiento de un establecimiento comercial.

Rachel provoca oleaje elevado en Michoacán y Colima

Mientras tanto, el huracán Rachel, categoría 1, avanza frente a las costas del Pacífico. En Colima fueron cerradas las playas y se suspendió la navegación en el puerto de Manzanillo ante las condiciones de oleaje y lluvia.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, el fuerte oleaje alcanzó nuevamente establecimientos ubicados en la franja costera durante la noche y madrugada, provocando daños en enramadas de Playa Jardín, Playa Azul, Caleta de Campos y Playa La Soledad.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse alejada de las zonas de playa y evitar ingresar al mar. El pronóstico contemplaba oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán, además de lluvias torrenciales en la zona costera. La Secretaría de Marina también dispuso el cierre de navegación en puertos de Michoacán y Guerrero.

Protección Civil llama a extremar precauciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que la interacción de Rachel con el primer frente frío de la temporada en el norte, el monzón mexicano y diversos canales de baja presión mantiene un temporal con lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y temperaturas altas en distintas regiones del país.

Las precipitaciones más severas se prevén en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que también se pronostican lluvias fuertes en otras entidades.

La CNPC pidió a la población de zonas susceptibles a inundaciones, desbordamientos o deslaves mantenerse atenta a los avisos oficiales, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, y preparar una mochila de emergencia.

También recomendó no cruzar calles, avenidas, vados, puentes o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, además de alejarse de cauces, zonas bajas y laderas inestables durante las lluvias. En las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se pidió evitar playas, malecones y otras áreas expuestas al oleaje cuando así lo indiquen las autoridades.

Marina despliega ayuda para afectados por Polo

Ante los daños ocasionados por Polo, la Secretaría de Marina puso en marcha diversas acciones de apoyo.

El buque de apoyo logístico “Isla Tiburón” zarpó de Mazatlán, Sinaloa, con destino a La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada. Asimismo, el buque multipropósito “Zapoteco” trasladó otras mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua.

En Sonora, la Segunda Región Naval activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio y desplegó 115 elementos, además de vehículos y maquinaria, para atender las inundaciones. Las fuerzas navales evacuaron a 97 personas, despejaron tres vías de comunicación y retiraron aproximadamente 10 metros cúbicos de basura y escombros.

En Baja California Sur también se entregaron despensas y se realizó la evacuación médica vía aérea de una menor que sufrió un traumatismo craneoencefálico leve. En Comondú, personal naval participa en la atención y organización de albergues, reforzamiento de infraestructura y retiro de maleza y escombros.

Por su parte, Rachel se mantiene bajo vigilancia de las autoridades, con lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus inmediaciones. La Secretaría de Marina reforzó la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer medidas preventivas y mecanismos de respuesta ante los efectos del ciclón.