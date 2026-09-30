Ebrard lleva agenda comercial a reunión ministerial del G20 en EU

Ebrard conversaciones con Jamieson Greer

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, participará en las reuniones plenarias de la Ministerial de Comercio del G20, donde México buscará impulsar sus intereses económicos y comerciales ante representantes de las principales economías del mundo.

La Secretaría de Economía informó a través de sus redes sociales que el funcionario llegó la noche del martes a Milwaukee, Estados Unidos, para participar en los trabajos del foro durante este miércoles y jueves, en una agenda que incluye conversaciones con sus homólogos y reuniones bilaterales.

Reuniones

Previo al inicio de las actividades ministeriales, Ebrard sostuvo conversaciones con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y con Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea.

La dependencia también difundió imágenes del encuentro entre Ebrard y Greer antes del comienzo de los trabajos del G20, en un contexto en el que México busca promover sus intereses comerciales ante sus principales socios económicos.

Durante su estancia en Milwaukee, el secretario participará en las sesiones plenarias y sostendrá encuentros bilaterales con representantes de los países con los que México mantiene relaciones comerciales relevantes.

Impulsar sus intereses comerciales

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la participación mexicana tiene como objetivo promover los intereses comerciales del país en uno de los principales espacios internacionales de diálogo económico. La agenda permitirá abordar asuntos con representantes de economías que tienen un peso importante en el comercio mundial.

La dependencia destacó que México se encuentra entre las diez principales potencias exportadoras del mundo, por lo que la reunión representa un espacio para presentar sus prioridades comerciales y mantener el diálogo con otros integrantes del grupo.

El G20 reúne a las principales economías del mundo, que en conjunto representan alrededor de 85 por ciento del producto interno bruto (PIB) global y 75 por ciento del comercio internacional. Sus reuniones ministeriales permiten el intercambio entre autoridades responsables de las políticas económicas y comerciales de los países participantes.