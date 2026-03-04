SEP abre el debate sobre el uso de medios digitales y su impacto en la salud mental y en la educación

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó al debate y la reflexión sobre lo que debe ocurrir respecto al tema tratado en el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”.

Mario Delgado, titular de esta secretaría destacó que es un tema que debe ser tratado en común con académicos, especialistas y organismos internacionales con el objetivo de conseguir que la educación pueda responder a los desafíos actuales.

“Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el porvenir educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías” declaró.

La Agenda Digital Educativa, impulsada por la Nueva Escuela Mexicana (NEM), propone el desarrollo de habilidades y saberes digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad.

El secretario de Educación Pública destacó que, según datos de la Unesco, 79 países ya implementan acciones para reglamentar la presencia de estas tecnologías en las aulas y México no debe quedarse atrás, sino utilizar la fuerza de las redes sociales y las inteligencias artificiales para fortalecer al sistema educativo del país.

Este debate contó con la participación de mas funcionarios, escritores y personas con interés y conocimientos sobre el desarrollo de estas tecnologías y su conexión con los sistemas educativos.

Durante este Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, se realizaran tres mesas temáticas encabezadas por distintos funcionarios: