Asciende a 321 las evacuaciones de mexicanos en Medio Oriente

Asciende a 321 las evacuaciones de Medio Oriente a México

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó mediante sus redes sociales que frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha elevado a 321 las evacuaciones connacionales en el Medio Oriente, quienes han sido evacuados por “rutas terrestres seguras”.

De acuerdo con el informe las evacuaciones han sido realizadas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, afirmando que las cifra podría aumentar en los próximos días mediante “el apoyo y gestión de nuestras embajadas”

Además, el infome ha declarado que los edificios diplomáticos continúan operando en “estado de alerta” y “permanente contacto” con los mexicanos en Medio Oriente.

Hasta el momento no se han registrado de afectaciones por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Resultado del gran ataque del pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, provocando el lanzamiento de misiles a teritorio Israelí y bases militares estadounidenses.