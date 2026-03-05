‘Cazadrones’ reforzarán la seguridad durante la Copa del Mundo de la FIFA

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene constancia de 605 ataques con drones equipados con explosivos acaecidos entre 2020 y mediados de 2023 CULIACÁN, SINALOA, 23ENERO2026.- Horas después de que el gobernador Rubén Rocha Moya declarara que se utilizarían helicópteros para localizar a "La Nicholette", la influencer reportada como desaparecida, un amplio operativo de seguridad se desplegó en la capital sinaloense. Durante la tarde del viernes, se registraron intensos sobrevuelos de aeronaves, patrullajes con vehículos blindados, sistemas antidrones y la presencia de elementos del Estado Mayor y fuerzas militares en los sectores sur y oriente de la ciudad. El cerco de seguridad se concentró en puntos estratégicos como la Calzada Heroico Colegio Militar, la avenida Costerita y el fraccionamiento Alturas del Sur, donde se reforzó la vigilancia en accesos y colonias aledañas. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

Si bien la capacidad del Estado mexicano para albergar la copa Mundial de la FIFA 2026, en tan solo tres meses, no ha sido puesta en duda por el mandamás del organismo rector del futbol en todo el mundo, Gianni Infantino (de hecho refrendó su confianza en México), múltiples voces asociadas al balompié internacional si la han cuestionado, sobre todo tras la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación a la captura y ulterior muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

LA CIZAÑA TENDENCIOSA

Operador de drones del CJNG muestra explosivos artesanales que serán adaptados al cuadricóptero

En medio de la violencia desatada la capitanía mexicana de la fiesta mundialista no estuvo en peligro, pero sí recibió importantes embates de escepticismo. En las horas que siguieron a la refriega en Jalisco, el coordinador de Turismo del Gobierno de Alemania, Christoph Ploss, envió una misiva a la FIFA en la que le exigía pedir a México garantías reales de seguridad de cara a la Copa del Mundo, solicitud de la que se colgó la Federación Boliviana de Futbol, por medio de su presidente Fernando Costa, quien incluso amagó con incitar a la búsqueda de un “plan B”, es decir, una sede alterna. Las preocupaciones por la seguridad se replicaron en la Federación de Futbol de Jamaica, la de Colombia y en la escuadra portuguesa, pero quizá nada fue tan tendencioso y mal intencionado como lo proferido por Joey Mannarino, una suerte de influencer nacido en Philadelphia, de 32 años de edad, a la sazón pro MAGA, y por ende ferviente defensor de la política de Donald Trump, a quien la imaginería del trumpismo ya perfila como un proto Charlie Kirk.

Apenas hubo menciones del caos en Jalisco, Mannarino escribió en X: “El Mundial no debería jugarse en un Estado fallido y con narcorégimen como México”; y lo que pudo haber quedado como un comentario al margen resonó entre sus más de 670 mil seguidores, lo suficiente para animarle luego a declarar en Sky News, donde suele obtener espacio para sus comentarios, que le preocupaba particularmente el uso de drones por parte del crimen organizado en México de cara a la fiesta del futbol.

LOS DRONEROS DEL CÁRTEL

Explosivo hechizo, el crimen organizado los fija a los drones MORELIA, MICHOACÁN, 17MARZO2024. La guerra de cárteles en el estado de Michoacán ha llevado todos los grupos del crimen organizado, a estar actualizados con nuevas tecnologías para la guerra, los llamados monstruos vehículos blindados artesanalmente, los narcos drones y ahora las minas anti personas son lo que han marcado la guerra de cárteles que viven los michoacanos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM (Juan José Estrada Serafín)

Es una realidad que los grupos criminales en México, particularmente el CJNG, emplean cuadricópteros como herramientas multipropósito desde principios del 2020; su uso al servicio de los cárteles engloba desde el trasiego de drogas u otras mercancías, y tareas de vigilancia, hasta la utilización extensiva en bombardeos aéreos con explosivos teledirigidos, ataques con armas químicas (gases tóxicos) e incluso a modo de kamikazes, metodologías aprendidas por operadores capacitados por otros miembros, cuando no asesores externos, que ganaron tal experiencia en frentes tan lejanos y distintos como el de Rusia-Ucrania, enrolados en la Legión Extranjera del presidente Volodimir Zelenski, cuerpo a cuyas filas han llegado decenas de mexicanos y colombianos sin que sus motivos o nexos con cárteles y milicias narcoparamilitares en casa sean debidamente investigados. De acuerdo con Interpol y la DEA Ucrania es hoy día el “centro mundial de entrenamiento táctico en guerra con drones”, al menos en lo que se refiere a drones con pilotaje y visión remotos en primera persona, los llamados FPV.

Sicario exhibe el Skyfend SHH100, cazadrones chino que igualmente porta el soldado de la Defensa en la imagen siguiente

De modo que sí, según InSight Crime el empleo criminal de drones asociado a cárteles de la droga tiene lugar en México, aunque concentrado en los estados de Michoacán, Chihuahua y Guanajuato.

COMBATE A LOS DRONES

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene constancia de 605 ataques con drones equipados con explosivos acaecidos entre 2020 y mediados de 2023, muestra que exhibe un notorio aumento en la frecuencia de las incidencias: cuando en 2020 se habían contabilizado apenas cinco, hubo 260 ofensivas con drones en los primeros seis meses de 2023 —repunte que coincidió con la hechura de una alianza entre el CJNG y La Familia Michoacana—, registrándose la mayor parte de los incidentes conocidos en Michoacán y Tamaulipas. En 2024, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington DC, dijo tener conocimiento de 77 “atentados” en México en los que fueron utilizados drones FPV, en su desglose 41 fueron llevados a cabo en contra de población civil, casi siempre serrana, 16 habrían sido en combates entre grupos criminales rivales, 14 dirigidos a agentes de policía y seis a personal militar.

La implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en noviembre de 2025, acarreó consigo el despliegue de equipamiento especializado que, en manos de las fuerzas federales, minaría la capacidad del crimen organizado para orquestar ataques por medio de cuadricópteros; entre tal equipo fueron incluidos 41 rifles “especializados” antidron y 3 sistemas semifijos de contramedidas. Hasta mayo del año anterior, se contabilizaban 32 incursiones droneras que hicieron uso de explosivos en todo el territorio nacional.

NO VOLARÁN

La Guardia Civil de Michoacán añadió al arsenal de la corporación el NovoQuad ND-BD003 Handheld Anti-Drone System, de fabricación estadunidense; en ambas imágenes, elementos policiacos sostienen este modelo portátil de inhibidor de drones

Recientemente tuvo lugar en el Batallón de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Campo Militar número 1, una exhibición de los equipos de inhibición de drones que el Ejército Mexicano utilizará en las en las inmediaciones de los estadios Banorte, en la Ciudad de México; Akron, en Guadalajara; y BBVA, de Monterrey, mismos con los que se prevé blindar los festivales que igualmente tendrán lugar en el marco de la Copa Mundial de Futbol en México. La medida no es fortuita. El capitán José Alfredo Lara, integrante del referido batallón, y mando a cargo de la demostración, explicó que desde hace cerca de cinco años, “el uso de drones comenzó a tomar más relevancia en el país”, por lo que la Defensa decidió emprender acciones “para poder mitigar este tipo de amenazas”, una necesidad que apremia tras la oleada de violencia que azotó Jalisco en semanas anteriores, episodios en los que pudo observarse la potencia de fuego con la que cuenta el crimen organizado, lo mismo que los elementos tecnológicos que le acompañan.

De tal suerte que el Mundial inaugurará en México días en los que las postales de elementos de las fuerzas armadas portando rifles inhibidores ya no estarán reservadas para la sierra de Michoacán o de Guerrero, y saltarán desde los caminos de terracería en el norte del país, o de la alargada alfombra asfáltica de las carreteras federales, directamente a las abarrotadas sedes urbanitas.

De acuerdo con la Defensa, los soldados utilizarán dos tipos de equipo antidrones durante la justa mundialista, se trata de un sistema semifijo mediante el cual se establecerá un perímetro dentro del cual “no va a poder volar ningún dron que no se encuentre autorizado”, y un sistema portátil capaz de inhibir drones en un radio de acción estimado de 2 kilómetros y podrá ser manejado por un solo elemento toda vez que posee un peso estimado de 7 kilogramos, menos de lo que pesa un fusil de asalto regular.

Los sistemas portátiles, “de fabricación europea”, cuentan con una tecnología capaz de bloquear la comunicación entre el dron y su control remoto, haciendo que la aeronave, dependiendo de su configuración, pierda totalmente el control o se aleje en un intento por salir del rango de inhibición. Asimismo, está provisto de un visor y una pequeña pantalla que hace de radar para detectar, de día o de noche, la ubicación y el modelo del dron.

Sin precisar exactamente cuántos sistemas antidrones se destinará a cada estadio, el capitán Lara aseveró que el Ejército cuenta con “suficientes equipos” para blindar todas las sedes del torneo.

Guardia Civil de Michoacán

EL MISMO PROBLEMA DE LAS ARMAS

La tecnología contra drones, sin embargo, no es de uso exclusivo del Ejército o de las corporaciones policiacas. Pese a que bien podría pasar como una bagatela de grado militar, su venta es libre y los grupos criminales también utilizan inhibidores y radares para defenderse de incursiones aéreas desplegadas por sus enemigos o por el Estado. En concreto, se ha visto a miembros de distintos cárteles operando rifles y equipos antidron, la mayoría de marcas como Skyfend, Vodasafe y Tx Tel Sig, todos de fabricación china y cuyo valor oscila entre los 5 mil y 10 mil dólares. Si bien este tipo de tecnología no cuenta con regulación en México, tampoco la tiene en Estados Unidos, -como ocurre con las armas de fuego- de modo que los sistemas inhibidores, así como los drones, se suman sin dificultad alguna al catálogo de los proveedores de armas para los cárteles, y es que los equipos de todas las marcas antes mencionadas son fácilmente adquiribles en nuestro vecino del norte.

A la izquierda un elemento del Ejército mexicano porta un visor para drones FPV

“De fabricación europea”, dijo el capitán Lara, pero en manos de soldados mexicanos y de elementos de corporaciones policiacas del interior de la república se han avistado inhibidores Skyfend (chinos) y NovoQuad, desarrolladora de “soluciones de defensa” con base en Delaware, Estados Unidos. De cualquier modo, el Mundial en México verá el primer despliegue masivo de estos aparatos inhibidores, el primero que no pasará desapercibido en todo caso, pues la mirada del mundo se posará sobre nosotros.