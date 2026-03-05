Colaboración entre Pemex y Woodside busca fortalecer la soberanía energética de México

El gobierno de México destacó la importancia de la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa internacional Woodside Energy para impulsar proyectos energéticos que contribuyan a fortalecer la soberanía energética del país y garantizar beneficios para la población. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), esta alianza representa un paso relevante para el desarrollo del sector petrolero nacional y para avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética.

La dependencia federal señaló que el trabajo conjunto entre ambas compañías forma parte de una estrategia orientada a aprovechar los recursos energéticos de México, particularmente en áreas donde se requiere tecnología avanzada y experiencia internacional, como los proyectos de exploración y producción en aguas profundas. Estas iniciativas buscan incrementar la producción de hidrocarburos y consolidar la seguridad energética del país.

Uno de los proyectos más importantes dentro de esta colaboración es el desarrollo del campo petrolero Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México. Este yacimiento es considerado uno de los proyectos estratégicos para incrementar la producción de petróleo en el país durante los próximos años. La participación conjunta de Pemex y Woodside permite combinar la experiencia técnica de la empresa internacional con la presencia y conocimiento del sector energético nacional.

La Secretaría de Energía subrayó que la cooperación entre ambas empresas demuestra que es posible establecer alianzas que fortalezcan la industria energética mexicana sin perder de vista los principios de soberanía y justicia energética. Según la dependencia, el objetivo es que el desarrollo de los recursos naturales se traduzca en beneficios tangibles para la población, incluyendo mayor disponibilidad de energía, generación de empleos y desarrollo económico.

De acuerdo con la información difundida por la Sener, la colaboración también permitirá fortalecer las capacidades técnicas y operativas del país en proyectos complejos de exploración petrolera. Los proyectos en aguas profundas requieren tecnología especializada, altos niveles de inversión y experiencia en operaciones marítimas, por lo que la cooperación con empresas internacionales puede facilitar su desarrollo.

Asimismo, las autoridades señalaron que este tipo de alianzas forman parte de una visión de largo plazo para el sector energético mexicano. La meta es aprovechar los recursos petroleros de manera responsable, impulsar la autosuficiencia energética y asegurar que los beneficios del sector lleguen a la población.

En este contexto, la Sener reiteró que el fortalecimiento de Pemex continúa siendo una prioridad dentro de la política energética del gobierno federal. La empresa productiva del Estado mantiene un papel central en la exploración, producción y aprovechamiento de los hidrocarburos del país, al tiempo que participa en proyectos estratégicos que requieren cooperación tecnológica y financiera.

El desarrollo del campo Trion y otros proyectos similares también podría generar oportunidades económicas en distintas regiones del país, especialmente en zonas vinculadas a la industria petrolera. La construcción de infraestructura, la contratación de servicios especializados y la generación de empleos forman parte de los beneficios asociados a este tipo de iniciativas energéticas.

Además, la dependencia federal señaló que la colaboración con Woodside Energy muestra que México puede atraer inversión y cooperación internacional dentro de un marco que respete los objetivos de la política energética nacional. Bajo esta visión, las alianzas estratégicas se enfocan en fortalecer la industria energética y contribuir al bienestar de la población.

Finalmente, la Secretaría de Energía destacó que el avance de proyectos conjuntos entre Pemex y empresas internacionales puede consolidar a México como un actor relevante en el sector energético global. Al mismo tiempo, reiteró que la prioridad es que el aprovechamiento de los recursos naturales se traduzca en desarrollo económico, justicia energética y mejores condiciones de vida para la población mexicana.