El Gran Carnaval de Ensenada 2026 espera una asistencia mayor a 400 mil personas

El Gran Carnaval de Ensenada se realizará del 12 al 17 de Marzo, esta celebración ha promovido la riqueza cultural de la región y el turismo desde 1981. Y se ha consolidado como una de las festividades más representativas y esperadas de Baja California.

Este año la directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, Mariana del Carmen Díaz, bajo la representación de la secretria de Turismo del Gobierno de México promovió el Gran Carnaval Ensenada 2026.

“Este año se realizará del 12 al 17 de marzo con una asistencia estimada de más de 400 mil personas; será una gran ventana para conocer el destino, su cultura, su gastronomía y su gente”, señaló.

También, la Presidenta Municipal del XXV Ayuntamiento de Ensenada, Claudia Agatón, ha promocionado el festival como un espacio de recreación y convivencia familiar, “Para nosotros el carnaval es un tema de identidad, es un tema cultural y también un espacio de recreación para la ciudadanía”, afirmó.

Este año el carnaval contará con carros alegóricos, tres desfiles principales, espectáculos con música, color y tradición que recorrerán las calles del puerto. A lo largo de seis días se espera contar con la presencia de más de 400 mil personas.

La cartera anunciada ha sido la siguiente:

● Jueves 12: La Parranda Tour 2026: 20 Recargada

● Viernes 13: Alicia Villarreal

● Sábado 14: Paty Cantú

● Domingo 15: Banda MS

● Lunes 16: Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández

● Martes 17: Yuridia

El Gran Carnaval de Ensenada se ha consolidado como un importante atractivo turístico de Baja California, cuya riqueza cultural la hace una de las festividades más esperadas del noreoeste del país.