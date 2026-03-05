¡Gánate el boleto de Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial!: así puedes participar para estar en el México vs Sudáfrica

Boleto de Claudia Sheinbaum La presidenta informó cómo será el proceso de selección para llevarse su boleto para la inauguración

Este jueves 11 de junio de 2026, México se convertirá en el primer país del mundo en inaugurar una Copa del Mundo de la FIFA por tercera ocasión. La Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica para abrir el torneo de futbol más grande de la historia y tú puedes ser parte de ese momento histórico. Este jueves 5 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó cómo podrás ganarte su boleto para este primer enfrentamiento en la cancha del Estadio Banorte

Claudia Sheinbaum regalará su boleto de la inauguración a una mujer

Como ya lo había anticipado, la presidenta de México señaló que regalará su boleto para el México vs Sudáfrica del 11 de junio. La mandataria nacional le dará su entrada 0001 a una mujer joven que disfrute del futbol para poder ser testigo de este partido. Durante la conferencia mañanera de este 5 de marzo, explicó cómo puedes participar para ganártelo

“Es un reconocimiento a las jóvenes. No sé si ustedes han tratado de hacer dominadas, pero es bastante completo. Es un reconocimiento a su trabajo, a su historia y particularmente a quienes han dedicado tiempo a jugar futbol. De eso se trata. Todas van a ser vistas en las redes sociales”.

¿Cómo ganar el boleto de la inauguración del Mundial de Claudia Sheinbaum?

El primer y único requisito para poder participar, será ser una mujer de 16 a 12 años. La presidenta señaló que busca que sea alguien que disfruta de este deporta quien tenga su boleto.

Deberás hacer su tu registro en el sitio oficial de mundialsocial.gob.mx

Subir un video en fomato vertical a YouTube de la mujer participante haciendo dominadas de balón durante un minuto

Escribir en el registro las razones por las que quieres asisitr a la inauguración de la Copa del Mundo

Subir en enlace de video a la convocatoria del Mundial Social

La ganadora será seleccionada por el jurado integrado por: Charlyn Corral (jugadora de Liga MX Femenil), Kaia Itzel García (árbitra central de primera división) y Gabriela Fernández de Lara (periodista deportiva) y la fecha límite será el viernes 10 de abril.