Golpe al IMSS: Suprema Corte ordena pagar pensión incluso a personas que no son familiares

La Suprema Corte anunció un afallo histórico en beneficia de familias de pensionados fallecidos Fotoarte: La Crónica

En México, la idea de familia no siempre encaja en los moldes tradicionales. Durante décadas, la ley de seguridad social sí lo hizo. Pero eso acaba de cambia debido a un fallo considerado histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha obligado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a modificar sus reglas para reconocer como beneficiarias de una pensión a personas que no necesariamente son familiares directos del trabajador fallecido, siempre que puedan demostrar que dependían económicamente de él.

Dicha resolución rompe con una interpretación legal rígida que durante años dejó fuera del sistema a miles de personas que, en la práctica, eran sostenidas por el trabajador asegurado.

¿Cuáles son las nuevas reglas tras este fallo de la SCJN hacia el IMSS?

De acuerdo con la nueva resolución de la SCJN limitar la llamada pensión por ascendencia únicamente a familiares directos (como padres o abuelos) resulta discriminatorio y no refleja la diversidad de las estructuras familiares en México.

Por ello, la Corte ordenó al IMSS analizar cada caso con una perspectiva más amplia, tomando en cuenta la realidad social de quienes dependían económicamente del trabajador fallecido, más allá del parentesco legal.

En otras palabras, cuidadores, tíos, hermanos mayores u otras personas cercanas podrían tener derecho a recibir la pensión, siempre que demuestren que el asegurado era su principal fuente de sustento.

El cambio responde a un principio básico establecido por la Corte: la seguridad social no puede limitarse a un modelo de familia tradicional.

¿Quiénes podrán recibir la pensión del IMSS con este nuevo criterio?

Tras el fallo judicial, el universo de posibles beneficiarios podría ampliarse significativamente. Entre quienes ahora podrían acceder a una pensión están:

Tíos o tías que hayan criado al trabajador.

Hermanos mayores que dependían económicamente de él.

Cuidadores informales.

Personas cercanas que convivían con el trabajador y dependían de sus ingresos.

El punto clave es uno solo: demostrar dependencia económica y una relación real de cuidado o apoyo.

¿Cuáles son los requisitos?

Aunque el fallo amplía el acceso, no significa que cualquier persona pueda reclamar la pensión. El IMSS seguirá analizando cada caso con base en pruebas como:

Comprobación de dependencia económica.

Evidencia de convivencia prolongada.

Testimonios o documentos que acrediten el vínculo de cuidado.

Pruebas de que el trabajador era quien sostenía económicamente al solicitante.

Además, se debe demostrar que el trabajador fallecido cumplía con las semanas de cotización requeridas por la ley.

¿Este fallo aplica en todo México?

Sí. Al tratarse de un criterio emitido por la Suprema Corte, el IMSS debe aplicarlo al analizar solicitudes similares en todo el país.

La resolución busca evitar que personas vulnerables, especialmente adultos mayores o cuidadores, queden desprotegidas tras la muerte de quien los sostenía.