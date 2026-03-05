Habra nuevo libro de texto que incluirá a las mujeres: Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició los trabajos para elaborar un nuevo libro de Historia para Primaria que incluirá la participación de mujeres en la historia de México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el inicio de los trabajos con un grupo de historiadoras e historiadores reconocidos en el país.

Entre los especialistas que participarán en la elaboración de dicho ibro se encuentran María Elisa Velázquez Gutiérrez, directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia; María Gabriela Iturralde Nieto, investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM; Diana Irina Córdova Ramírez, investigadora de la UNAM; Lorenzo Meyer Cossío, historiador, analista político y profesor emérito de El Colegio de México.

“Nunca más un libro de Historia sin mujeres”, afirmó Delgado Carrillo durante la reunión. El objetivo es visibilizar los aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la construcción de México.

La elaboración del libro se realizará en tres etapas: integración del contenido histórico, adaptación didáctica y validación. El libro estará listo para el ciclo escolar 2026-2027 y se espera que sea un recurso valioso para los estudiantes de primaria en México.