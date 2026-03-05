Hallan muerta a Karol Toledo, estudiante desaparecida en Morelos; segunda de la UAEM Autoridades confirman la localización sin vida de Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida el 2 de marzo (FGE Morelos)

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la localización sin vida de Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida el 2 de marzo.

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó la localización de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, durante las investigaciones correspondientes para la localización de Karol Toledo.

Esta misma tarde, la FGE Morelos informó que tras los estudios periciales realizados al cuerpo localizado durante esta mañana, se determinó que correspondía a Karol Toledo Gómez.

La FGE Morelos compartió también que se comprometían a “agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos.”

Esta noticia se da a días de la confirmación del hallazgo de Kimberly Joselín, otra estudiante de la UAEM quien fue localizada sin vida el pasado lunes 2 de marzo del presente año.