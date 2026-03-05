Huelga en el Monte de Piedad: así puedes solicitar por escrito tus prendas empeñadas (Nacional Monte de Piedad)

Nacional Monte de Piedad compartió un comunicado dirigido a los clientes de la institución, en el que aclaró que “desde el pasado 1 de octubre de 2025 enfrenta una huelga estallada por el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo”, motivo por el cual “el servicio se encuentra suspendido temporalmente en todas nuestras sucursales”.

Además, señaló que “por el momento existe una imposibilidad física, material y jurídica para realizar las actividades propias de nuestra obligación prendaria, incluyendo la entrega de prendas a los consumidores”, puntualizando la situación para aquellos clientes que ya cumplieron con los pagos para solicitar el desempeño.

La institución también explicó el procedimiento para solicitar por escrito la devolución de las prendas empeñadas.

Así puedes solicitar por escrito tus prendas empeñadas en Nacional Monte de Piedad

Nacional Monte de Piedad notificó a sus clientes que “sus prendas están resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad”, y aseguró que a quienes hayan cubierto el total de sus obligaciones les está garantizada la devolución de sus artículos una vez que concluya el proceso de huelga.

Por otra parte, para los clientes que así lo prefieran y que hayan cubierto el total de su adeudo, existe la posibilidad de solicitar por escrito la devolución de sus prendas. Para ello pueden acudir al Tribunal Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001-2025, donde deberán acreditar el pago de desempeño y presentar el contrato original.

Nacional Monte de Piedad remarcó que este es un proceso individual y optativo, sujeto a la decisión de cada cliente y a la definición de la autoridad correspondiente.

Qué ofrece Nacional Monte de Piedad a sus clientes mientras continúa la huelga

La institución de préstamo prendario informó que, mientras continúe el proceso de huelga, seguirá ofreciendo a sus clientes algunas medidas de apoyo:

Refrendo adicional

Absorción de la comisión por custodia

Absorción de comisiones en pagos realizados en OXXO y Banamex

Extensión de tiempo para pagar con los intereses diarios correspondientes

Finalmente, Nacional Monte de Piedad pidió a sus clientes realizar su pago de desempeño mediante los métodos alternativos establecidos en el contrato, con el objetivo de evitar la generación de mayores intereses.

La situación ocurre tras más de cinco meses de paro activo. De acuerdo con líderes del Sindicato de Nacional Monte de Piedad, los diálogos han sido intermitentes y con poca apertura por parte de la tesorería. Los trabajadores aseguran que, incluso tras algunos acuerdos, continúan registrándose violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, motivo por el cual mantienen la huelga.