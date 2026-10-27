Blanca Cruz García es electa consejera presidenta interina del INE

Blanca Yassahara Cruz García

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del órgano, eligió a la consejera Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional.

Blanca Cruz estará al frente del Instituto durante las próximas tres o cuatro semanas, hasta que en la Cámara de Diputados se designe a quien tomará el relevo y sustituya a Guadalupe Taddei, quien este 26 de octubre presentó su renuncia formal en San Lázaro a través de un documento en el que anuncia su dimisión como consejera presidenta de órgano autónomo.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García?

Se integró al Consejo General en abril de 2026, después de su trayectoria en el ámbito electoral de Puebla. Del 2011 al 2022, consolidó más de una década de experiencia dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante este tiempo, fungió como Vocal de Organización Electoral en diversas juntas distritales y encargada de despacho en la Junta Local Ejecutiva de Puebla. En esta etapa se especializó en la ejecución directa de procesos federales, la instalación de consejos y la gestión jurídica y administrativa en campo.