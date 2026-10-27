Rita Bell López denuncia haber recibido amenazas de gente cercana a Guadalupe Taddei (Instituto Nacional Electoral)

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, denunció haber recibido llamadas con mensajes intimidatorios en las que le pedían “que se calmara” y la cuestionaban por supuestamente querer dañar al organismo electoral y por no apoyar a la entonces presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei.

Al describir el contenido de las comunicaciones, López Vences explicó que en algunas ocasiones le preguntaban qué estaba pasando con ella y por qué buscaba perjudicar al INE. En otras, dijo, le advertían que debía cuidarse.

La consejera precisó que las llamadas provenían de personas externas al Instituto y reconoció que presentar una denuncia en estas circunstancias no es sencillo, debido al temor que siente por las posibles consecuencias.

“Yo también esta denuncia la hago con miedo, por supuesto”, expresó al ser cuestionada sobre su integridad y las medidas que debería tomar para protegerse. No obstante, sostuvo que, además de procurar su seguridad personal, considera necesario proteger al organismo electoral.

“Por supuesto, me tengo que cuidar, pero pues también hay que cuidar a la institución”, manifestó.

Como parte de su testimonio, López Vences relató que, en la última ocasión en que se reunió con el contratista Alfredo Hernández, a quien se vinvula con Taddei, este la citó y le dijo que acudía por encargo de la entonces presidenta del INE para preguntarle qué quería del Instituto.

La consejera aseguró que respondió que no buscaba obtener ningún beneficio personal, sino únicamente desempeñar su trabajo dentro del organismo electoral.

“Yo no quiero nada, sólo trabajar, no tengo ninguna necesidad y sólo quiero trabajar”, recordó que le dijo a su interlocutor. Agregó que se molestó por el planteamiento y decidió dar por terminada la reunión.

Posteriormente, acudió con Taddei para informarle de lo sucedido y preguntarle si había enviado a alguien a hacerle esa consulta. Según la versión de López Vences, la entonces presidenta negó haber mandado a alguien y aseguró que desconocía el asunto.

La consejera señaló que Taddei le dijo que revisaría lo ocurrido y que ya no contrataría a esa persona. Sin embargo, añadió que, con el paso del tiempo, volvió a escuchar el nombre de Alfredo Hernández dentro del Instituto y se enteró de situaciones relacionadas con sus compañeras.

Finalmente, López Vences cuestionó la falta de transparencia y comunicación durante la gestión de Taddei y afirmó que llevó sus preocupaciones ante otras instituciones.