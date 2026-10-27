CFE presenta proyectos eléctricos con inversión de más de 35 mil millones de pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó su Plan de Expansión 2026-2030, que contempla una inversión aproximada de 35 mil 904 millones de pesos para desarrollar proyectos de transmisión eléctrica en el país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la capacidad del sistema eléctrico nacional.

La presentación se realizó durante el segundo Roadshow de la CFE, el pasado viernes 23 de octubre, un encuentro en el que participaron representantes del sector eléctrico y empresas interesadas en colaborar en el desarrollo de las obras. De acuerdo con la información presentada, el plan incluye 32 proyectos de transmisión eléctrica y cuatro proyectos de generación de energía bajo esquemas de desarrollo mixto, los cuales serán adjudicados durante los próximos meses.

La directora de Administración de la CFE, Yesica Luna Espono, señaló que estos encuentros se realizarran por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de la secretaria de Energía, Luz Elena Gonzáles Escobar, y de la directora general de la empresa, Emilia Esther Calleja Alor.

Durante su participación, destacó la importancia de la inversión en el sector eléctrico para impulsar el desarrollo del país y fortalecer la coordinación entre las instituciones y las empresas que participan en estos proyectos. Por su parte, Juan Francisco Cuevas Villagómez director de Ingeniería y Proyectos de infraestructura, explicó que el Roadshow busca generar una colaboración entre el Gobierno de México, a través de la CFE, y las empresas proveedoras especializadas en infraestructura eléctrica.

En materia de transmisión, los 32 proyectos representan 245 obras, que incluyen 107 líneas de transmisión y 138 subestaciones eléctricas. En conjunto, contemplan una capacidad de 7 mil 180 megawatts y 2 mil 152 kilómetros-circuito.

La cartera de proyectos se dividirá en tres modalidades de ejecución y financiamiento: FIBRA E, obra pública presupuestal y obra pública financiada. De estas, 16 proyectos se realizarán mediante FIBRA E, dos corresponderán a obra pública presupuestal y 14 a obra pública financiada.

Además de las obras de transmisión, la CFE presentó cuatro proyectos de generación. Entre ellos se encuentra Termosolar I El Crucero, ubicado en Baja California Sur, que combinará dos torres termosolares con dos campos fotovoltaicos y tendrá una potencia total de 100 megawatts en el punto de interconexión.

También se presentó Termosolar II Comondú, localizado en Baja California Sur, con la capacidad de 50 megawatts, así como la Central de Cogeneración Tula, en Hidalgo.