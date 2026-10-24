Crisis en el INE: las acusaciones contra Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una controversia por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. El caso colocó a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, en el centro del debate político y abrió nuevas exigencias de transparencia sobre el funcionamiento administrativo del organismo.

La discusión escaló durante octubre, cuando representantes partidistas solicitaron investigar los señalamientos y pidieron que Taddei se separara temporalmente de su cargo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio, mientras la presidencia del instituto manifestó que colaborará con las autoridades. Hasta el cierre de esta información, no se había confirmado una renuncia de Taddei ni de otra persona integrante del Consejo General.

Cronología de la crisis de Guadalupe Taddei

Abril de 2023: Taddei asume la presidencia. Guadalupe Taddei llega a la presidencia del Consejo General del INE. Desde esa posición encabeza las decisiones del organismo y la coordinación de sus trabajos institucionales.

9 de septiembre de 2026: renuncia la secretaria ejecutiva. Claudia Arlett Espino deja la Secretaría Ejecutiva del instituto por motivos personales, familiares y de salud. Su salida representa un cambio en la estructura administrativa, pero no corresponde a la renuncia de una consejería electoral.

20 de octubre: aumentan los cuestionamientos por contratos. Reportes periodísticos difunden señalamientos sobre posibles irregularidades en procedimientos de contratación de materiales electorales y presuntos vínculos entre proveedores y personas relacionadas con el entorno institucional. Las acusaciones requieren comprobación mediante documentos y procedimientos de investigación.

21 de octubre: crece la exigencia de transparencia. La discusión pública se concentra en los montos contratados, las empresas participantes y los mecanismos de adjudicación. El INE anuncia un micrositio para facilitar la consulta de contratos, proveedores y documentación relacionada con el uso de recursos institucionales.

22 de octubre: partidos piden la separación de Taddei. Durante una sesión del Consejo General, representantes del PRI y de Somos exigen que se investiguen las presuntas irregularidades. La representación de Somos solicita que la consejera presidenta se separe temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones. Taddei rechaza las presiones y sostiene que el instituto continúa trabajando.

23 de octubre: la ASF anuncia una investigación. La Auditoría Superior de la Federación informa que revisará posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La apertura de una investigación no significa que las acusaciones estén acreditadas ni que se hayan determinado responsabilidades.

24 de octubre: el INE ofrece colaborar. Taddei manifiesta que recibe con respeto la decisión de la ASF y afirma que entregará la información requerida. También anuncia la publicación de un micrositio para consultar datos sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos.

¿Quiénes integran el Consejo General?

El Consejo General es el órgano superior de dirección del INE. Está integrado por una consejera presidenta y diez consejerías electorales. Sus integrantes tienen trayectorias profesionales distintas y participan en las decisiones que determinan el funcionamiento del organismo. Los siguientes perfiles identifican a cada persona y los aspectos relevantes para una investigación periodística sobre la crisis.

1. Guadalupe Taddei Zavala

Cargo: consejera presidenta.

Es la responsable de encabezar el Consejo General. Su trayectoria incluye experiencia en organismos electorales de Sonora antes de llegar a la presidencia nacional en 2023. En la crisis actual, su actuación administrativa, las respuestas a los señalamientos y su postura frente a las exigencias de renuncia constituyen los principales elementos de su perfil.

Taddei sostiene que el INE continúa trabajando y que las acusaciones deben revisarse por las vías institucionales. Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado que presentara su renuncia.

2. Arturo Castillo Loza

Cargo: consejero electoral.

Su perfil profesional está relacionado con el ámbito jurídico y electoral. Para evaluar su papel en la crisis es necesario revisar sus intervenciones, votaciones y declaraciones públicas sobre las decisiones administrativas y la autonomía del instituto, sin atribuirle posiciones que no haya expresado.

3. Norma Irene de la Cruz Magaña

Cargo: consejera electoral.

Cuenta con experiencia en materia electoral y participación en procesos de organización democrática. Su semblanza debe considerar su trabajo dentro del Consejo General, sus intervenciones públicas y las decisiones en las que ha participado durante la controversia.

4. Uuc-kib Espadas Ancona

Cargo: consejero electoral.

Tiene trayectoria académica y experiencia en el análisis de la historia política y electoral. Para conocer su postura frente a la crisis deben examinarse sus intervenciones en sesiones oficiales y sus votaciones, distinguiendo sus opiniones individuales de las decisiones colectivas del Consejo.

5. Martín Faz Mora

Cargo: consejero electoral.

Su trayectoria está vinculada con la participación ciudadana, los derechos humanos y la observación electoral. Su perfil puede abordarse desde sus posiciones sobre la transparencia, el funcionamiento institucional y la responsabilidad pública de las autoridades electorales.

6. Carla Astrid Humphrey Jordan

Cargo: consejera electoral.

Tiene experiencia jurídica y electoral, con trabajo relacionado con la fiscalización y la rendición de cuentas. Su trayectoria permite examinar las discusiones sobre vigilancia de recursos, controles administrativos y cumplimiento de las reglas electorales.

7. Rita Bell López Vences

Cargo: consejera electoral.

Ha desarrollado su carrera en el ámbito electoral y en asuntos relacionados con los derechos político-electorales. Para completar su perfil es importante revisar sus intervenciones y votaciones, así como su participación en las decisiones institucionales que se debaten actualmente.

8. Jorge Montaño Ventura

Cargo: consejero electoral.

Cuenta con experiencia jurídica y antecedentes profesionales en instituciones electorales y de justicia en Tabasco. Su participación en las sesiones del Consejo y sus posiciones documentadas constituyen los principales elementos para explicar su actuación dentro del organismo.

9. Frida Denisse Gómez Puga

Cargo: consejera electoral.

Forma parte de las tres consejerías incorporadas en abril de 2026. Su perfil debe considerar su trayectoria profesional, sus antecedentes en materia de fiscalización y los argumentos que ha expresado desde su llegada al Consejo. Durante la sesión del 22 de octubre pidió que las investigaciones contribuyan a fortalecer la confianza en el instituto.

10. Arturo Manuel Chávez López

Cargo: consejero electoral.

También se incorporó al Consejo General en abril de 2026. Su semblanza debe desarrollar sus antecedentes profesionales, su proceso de designación y sus primeras decisiones como integrante del órgano superior de dirección.

11. Blanca Yassahara Cruz García

Cargo: consejera electoral.

Se integró al Consejo General en abril de 2026, después de su trayectoria en el ámbito electoral de Puebla. Para completar el perfil es necesario revisar sus antecedentes profesionales, las responsabilidades que desempeñó y sus intervenciones desde que asumió el cargo.

Los perfiles anteriores son una base de identificación y seguimiento, no una evaluación de responsabilidades. La pertenencia al Consejo General no implica que sus integrantes estén involucrados en los señalamientos contra la presidencia.

¿Hay riesgo de nuevas renuncias?

Al cierre de esta información no se había confirmado que Guadalupe Taddei solicitara licencia, presentara su renuncia o anunciara formalmente su salida. Tampoco se identificó un anuncio oficial de separación del cargo por parte de otra consejería electoral.

El seguimiento de la crisis dependerá de los resultados de las auditorías, la documentación que entreguen las áreas administrativas y las decisiones que adopten las autoridades competentes. También será necesario observar las declaraciones de cada consejería, las votaciones y cualquier comunicado que confirme cambios en la integración del instituto. Por ahora, las exigencias partidistas de renuncia no equivalen a una dimisión formal. El caso continúa abierto y las presuntas irregularidades deberán acreditarse antes de establecer responsabilidades individuales.