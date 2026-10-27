Desazolvan presa Las Pintas para recuperar agua y reducir tandeos en Guadalajara

Los trabajos de desazolve en la presa Las Pintas, en San Pedro Tlaquepaque, buscan recuperar la capacidad hidráulica del Sistema Antiguo de Abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), mejorar la calidad del líquido proveniente de Chapala y reducir los tandeos que afectan a la población.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, supervisa los trabajos de desazolve del canal de Las Pintas (Edgar Quintana)

Durante una supervisión, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que las intervenciones contemplan la limpieza del canal de Las Pintas, así como acciones para evitar descargas irregulares de aguas residuales que contaminan la zona.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el proyecto incluye el retiro de más de 262 mil metros cúbicos de azolve en los canales de llegada y de llamada, la zona de bombeo y una parte del vaso de la presa, además de una sangría perimetral. Al 25 de octubre se habían retirado más de cinco mil metros cúbicos de material, con apoyo de cuatro excavadoras de brazo largo y 31 camiones de volteo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, supervisa los trabajos de desazolve del canal de Las Pintas (Edgar Quintana)

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), informó que las labores se desarrollan en 12 frentes simultáneos aguas abajo del canal, con el propósito de mejorar la regulación y conducción del agua hacia la planta de bombeo que abastece a la planta potabilizadora de Miravalle.

El funcionario estimó que, en un plazo de un mes a mes y medio, podría restablecerse el paso del agua por esta zona, lo que permitiría incorporar alrededor de dos mil litros adicionales de agua por segundo a la ciudad, de acuerdo con lo expuesto durante el recorrido.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, supervisa los trabajos de desazolve del canal de Las Pintas (Edgar Quintana)

La intervención también contempla la rehabilitación y el desazolve de los colectores Nororiente y Suroriente, infraestructura que permite conducir las aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado. Con estas obras, las autoridades buscan reducir la acumulación de aguas residuales en puntos críticos y evitar que las descargas irregulares lleguen al canal y a la presa.

En estas acciones participan la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la SIOP, además de dependencias estatales que aportan maquinaria para las labores.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, supervisa los trabajos de desazolve del canal de Las Pintas (Edgar Quintana)

El Gobierno de Jalisco plantea que la recuperación de esta infraestructura contribuya tanto a mejorar las condiciones del agua que llega a la metrópoli como a reducir la necesidad de mantener el esquema de rotación del servicio. Sin embargo, la eliminación de los tandeos dependerá de los resultados de las intervenciones y de las condiciones de operación del sistema de abastecimiento.