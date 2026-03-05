Insiste PRI a PAN y MC en alianza rumbo al 2027; “hay veces que también nos resta”: Jorge Romero

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno alerta que la oposición no puede competir entre sí

Ante la reticencia del PAN y MC, la dirigencia nacional del PRI les pidió a estos partidos a dejar a un lado los “cálculos pequeños” y reflexionar sobre la posibilidad de construir una alianza electoral para frenar el avance de Morena y “salvar a México”.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno afirmó que el país no necesita “cálculos pequeños ni temores políticos”, sino liderazgo y responsabilidad para enfrentar el momento actual.

Hace unos meses, el PAN rompió la alianza que mantuvo con el PRI en las elecciones intermedias del 2021 y 2024, al considerar que le impactó de manera negativa en su imagen y resultados electorales.

“A la oposición nos puede ir mejor si todos los votos de la oposición los logramos... Hay veces que también nos resta... No las estoy viendo, hay veces que el PAN le tiene que apostar por el PAN”, rechazó una eventual alianza el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

En tanto que la dirigencia nacional y los principales liderazgos de Movimiento Ciudadano han cruzado fuertes descalificaciones con el dirigente nacional del PRI a quien en diversas ocasiones le han negado una alianza electoral.

No obstante, el líder tricolor planteó que la unidad de las fuerzas opositoras se convierte en una obligación moral cuando la democracia está en riesgo, y subrayó que la responsabilidad de los líderes políticos debe centrarse en el interés nacional por encima de cálculos electorales o intereses partidistas.

En un posicionamiento dirigido a ambas fuerzas políticas, Moreno sostuvo que la oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades, por lo que consideró que las alianzas no representan una debilidad, sino una herramienta legítima para defender la democracia y garantizar equilibrio institucional.

Planteó que la unidad de las fuerzas opositoras se convierte en una obligación moral cuando la democracia está en riesgo, y subrayó que la responsabilidad de los líderes políticos debe centrarse en el interés nacional por encima de cálculos electorales o intereses partidistas.

El país –dijo--enfrenta un momento que exige “responsabilidad histórica” y altura de miras, al advertir que la división de la oposición únicamente beneficia al partido en el poder.

Señaló que, cuando existen “retrocesos democráticos”, la fragmentación política debilita las alternativas y fortalece a quienes concentran el poder.

En su mensaje, Moreno enumeró una serie de argumentos en favor de una eventual coalición, entre ellos que la historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse; que anteponer intereses personales al futuro del país es un error que México no puede pagar; y que el país requiere instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

También enfatizó que México necesita “equilibrio” y una oposición capaz de construir acuerdos, al tiempo que llamó a actuar con valentía y convicción.