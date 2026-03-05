La pensión mínima del IMSS sorprende: este sería el monto que recibirán los jubilados en abril 2026

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

Para quienes cotizan bajo el sistema moderno de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conocido como Ley 97, existe una red de seguridad: la Pensión Mínima Garantizada, un ingreso básico que el gobierno asegura a quienes, pese a haber trabajado y cotizado durante años, no lograron acumular suficiente ahorro en su cuenta de Afore.

En vísperas de pagos para el mes de abril el monto de esta pensión vuelve a generar algunas dudas entre trabajadores y futuros jubilados, pues su cálculo depende de factores como el salario mínimo, la inflación y las reglas del propio sistema de retiro.

¿De cuánto será la pensión mínima garantizada del IMSS en 2026?

Para este año, el monto de referencia de la Pensión Mínima Garantizada se ubica alrededor de 10 mil 636 pesos mensuales, aunque la cifra exacta puede variar ligeramente dependiendo de factores como la edad de retiro, las semanas cotizadas y el salario promedio del trabajador.

Este ingreso funciona como una protección para los trabajadores afiliados al IMSS que no lograron acumular suficiente ahorro en su cuenta individual de Afore para financiar una pensión más alta mediante renta vitalicia o retiro programado.

En otras palabras, si al momento de retirarte el dinero acumulado en tu cuenta individual no alcanza para generar una pensión suficiente, el gobierno federal interviene para garantizar un monto mínimo mensual.

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada?

La Pensión Mínima Garantizada es un mecanismo que forma parte del sistema de retiro creado tras la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997.

Desde ese año, los trabajadores que se incorporan al mercado laboral cotizan bajo un esquema de cuentas individuales administradas por las Afores, donde se acumulan aportaciones del trabajador, del patrón y del Estado.

El problema es que no todos los trabajadores logran ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna al retirarse. Para evitar que estas personas queden sin ingresos en la vejez, el gobierno garantiza un pago mínimo mensual.

Este monto se actualiza cada año tomando en cuenta factores como:

El aumento del salario mínimo

La inflación medida por el INPC

Cambios en la política de pensiones

Por ello, la cifra puede variar cada año.

Quiénes pueden recibir la pensión mínima garantizada del IMSS

No todos los trabajadores tienen derecho automático a este beneficio. Para obtenerlo es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley. Entre los principales están:

Haber cotizado al IMSS bajo el régimen de la Ley 97 (trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997).

(trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997). Tener al menos 60 años para pensión por cesantía o 65 años para pensión por vejez .

o . Cumplir con el número mínimo de semanas cotizadas.

Para 2026, el requisito mínimo se sitúa aproximadamente en 875 semanas cotizadas, cifra que seguirá aumentando gradualmente hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

Además, el trabajador debe haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS y solicitar formalmente su pensión.

Cómo se calcula la pensión bajo la Ley 97

A diferencia del antiguo sistema (Ley 73), donde la pensión se calculaba con base en el salario promedio de los últimos años, la Ley 97 depende principalmente del ahorro acumulado en la Afore. El monto final depende de factores como:

Salario base de cotización

Semanas trabajadas

Rendimientos generados por la Afore

Edad al momento del retiro

Si el resultado del cálculo es inferior al monto mínimo garantizado, entonces el Estado interviene y asegura el pago de la pensión mínima.