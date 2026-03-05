Presenta MC su reforma electoral: voto obligatorio y reducir a 16 años edad para sufragar

El dirigente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez presenta la propuesta de reforma electoral de su partido

Ahora fue el partido Movimiento Ciudadano quien presentó su propuesta de reforma electoral donde plantea establecer el voto obligatorio, con excepciones justificadas, para fortalecer la legitimidad de los gobiernos así como el voto a partir de los 16 años y no desde los 18 como es en la actualidad.

El objetivo de la iniciativa naranja es ampliar el derecho al sufragio a jóvenes de 16 años mediante el llamado voto joven, con lo que se sumarían alrededor de 4.5 millones de nuevos electores.

“En un país donde la juventud enfrenta retos críticos en educación, empleo y seguridad, otorgar el derecho al voto a los 16 años asegura que sus intereses específicos sean integrados de manera vinculante en las plataformas de gobierno”, establece

No se trata –agrega--sólo de otorgar un derecho, sino de reconocer que quienes vivirán las consecuencias a largo plazo de las decisiones presentes deben tener voz y voto en su elección.

La iniciativa de reforma electoral de MC fue presentada por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez quien delineó una serie de medidas para eliminar duplicidades entre organismos electorales que permitirían ahorrar hasta 45 mil millones de pesos en los próximos cuatro años.

La iniciativa que será presentada en la Cámara de Diputados también incluye medidas para combatir el financiamiento ilegal y fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente naranja explicó que esta propuesta que plantea modificar 15 artículos constitucionales y reformar 638 disposiciones distribuidas en cuatro leyes electorales, busca ampliar la participación ciudadana pero también reducir el gasto público en el sistema político.

Al evento acudieron los coordinadores en Cámara de Diputados y Senado, Ivonne Ortega y Clemente Castañeda, además de personajes como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, el ex candidato de MC al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, entre otros.

Durante la presentación, Máynez señaló que la principal crisis de la democracia es la baja participación en las urnas, por lo cual se busca establecer el voto obligatorio.

VOTO ELECTRÓNICO

Asimismo el partido naranja plantea impulsar el voto electrónico de manera gradual y con auditorías técnicas que garanticen seguridad y verificabilidad.

Pero también contempla a los migrantes para lo cual plantea crear una circunscripción migrante con diez diputaciones electas por mexicanos residentes en el extranjero para facilitar su representación política.

En materia de financiamiento, el partido propone reducir el gasto público y modificar la fórmula de distribución de recursos a los partidos.