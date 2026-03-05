Profeco reafirma su apoyo ante situaciones de abuso al usar paginas de internet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda estar alerta sobre los términos y condiciones de las páginas de internet. Muchas veces los cibernautas aceptan términos y condiciones por la prisa de ingresar a un sitio web, lo que puede ocasionar desventajas.

Ante esta situación, la Profeco recuerda que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que las cláusulas deben ser claras y no perjudicar a las personas consumidoras.

Es importante aprender a detectar cuándo una cláusula parece excesiva. Aquí hay una lista con cláusulas nulas que la Procuraduría pide denunciar cuando se lleguen a encontrar:

Renunciar a los términos y condiciones ofrecidos o convenidos de la entrega o suministro del bien, producto o servicio: Se considera abusiva porque el proveedor está obligado a respetar y entregar el bien, producto o servicio en los términos y condiciones ofrecidos y en el supuesto de garantías nadie puede pedir que se renuncie a ellas.

Modificación unilateral del contrato : Las empresas tienen permitido actualizar sus términos, pero están obligadas a informarlos de manera clara y proporcionar la opción de no aceptarlos. Un cambio repentino que perjudique los derechos de las y los consumidores carece de validez.

Cargos ocultos o renovación automática agresiva: Se vuelve abusiva cuando el proceso para cancelar es complicado o se oculta a propósito.

Jurisdicción inconveniente: Intenta obligar a litigar en un lugar lejano y costoso, lo cual disuade a la población de defender sus derechos. En nuestro país, las personas consumidoras pueden acudir a los tribunales mexicanos.

La Profeco aconseja tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones completos aceptados como una prueba en caso de que las empresas los modifiquen sin previo aviso.

¿Qué pasa si la empresa no responde o se niega a solucionar el problema?

En caso de que la empresa se niegue a dar solución a algún problema, el usuario tiene derecho a formalizar una queja, para lo cual necesita tener a la mano sus datos y los de la empresa, el comprobante del intento de conciliación directa, capturas de pantalla de los términos y condiciones y una explicación breve de cómo les perjudica la cláusula.

Si se determina que las cláusulas son abusivas, se podrá iniciar un procedimiento por infracciones a la LFPC, el cual podría terminar en una sanción económica para la empresa.

La Profeco tiene a disposición sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722