La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que las cláusulas deben ser claras y no perjudicar a las personas consumidoras

Por Fátima Chávez
Profeco reafirma su apoyo ante situaciones de abuso al usar paginas de internet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda estar alerta sobre los términos y condiciones de las páginas de internet. Muchas veces los cibernautas aceptan términos y condiciones por la prisa de ingresar a un sitio web, lo que puede ocasionar desventajas.

Ante esta situación, la Profeco recuerda que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que las cláusulas deben ser claras y no perjudicar a las personas consumidoras.

Es importante aprender a detectar cuándo una cláusula parece excesiva. Aquí hay una lista con cláusulas nulas que la Procuraduría pide denunciar cuando se lleguen a encontrar:

  • Renunciar a los términos y condiciones ofrecidos o convenidos de la entrega o suministro del bien, producto o servicio: Se considera abusiva porque el proveedor está obligado a respetar y entregar el bien, producto o servicio en los términos y condiciones ofrecidos y en el supuesto de garantías nadie puede pedir que se renuncie a ellas.
  • Modificación unilateral del contrato : Las empresas tienen permitido actualizar sus términos, pero están obligadas a informarlos de manera clara y proporcionar la opción de no aceptarlos. Un cambio repentino que perjudique los derechos de las y los consumidores carece de validez.
  • Cargos ocultos o renovación automática agresiva: Se vuelve abusiva cuando el proceso para cancelar es complicado o se oculta a propósito.
  • Jurisdicción inconveniente: Intenta obligar a litigar en un lugar lejano y costoso, lo cual disuade a la población de defender sus derechos. En nuestro país, las personas consumidoras pueden acudir a los tribunales mexicanos.

La Profeco aconseja tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones completos aceptados como una prueba en caso de que las empresas los modifiquen sin previo aviso.

¿Qué pasa si la empresa no responde o se niega a solucionar el problema?

En caso de que la empresa se niegue a dar solución a algún problema, el usuario tiene derecho a formalizar una queja, para lo cual necesita tener a la mano sus datos y los de la empresa, el comprobante del intento de conciliación directa, capturas de pantalla de los términos y condiciones y una explicación breve de cómo les perjudica la cláusula.

Si se determina que las cláusulas son abusivas, se podrá iniciar un procedimiento por infracciones a la LFPC, el cual podría terminar en una sanción económica para la empresa.

La Profeco tiene a disposición sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

